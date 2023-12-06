https://ukraina.ru/20231206/1051779730.html
Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy
Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy - 06.12.2023 Украина.ру
Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy
Проверка документов у водителей на границе с Украиной, которую с 30 ноября осуществляют польские налоговики, привела к заметному сокращению число украинских грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши пишет издание Do Rzeczy
2023-12-06T07:38
2023-12-06T07:38
2023-12-06T07:38
новости
польша
украина
пересечение границы
кпп
протесты
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"С четверга [30 ноября] на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить "странные вещи", - отмечается в публикации.По словам Сокола, именно с четверга количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью на границе значительно уменьшилось. Это, считает он, произошло из-за того, что украинские водители проинформировали своих работодателей о более строгих проверках документов."При выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание. И машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга", - уверен Сокол.Украинский вице-премьер Ирина Верещук 5 декабря заявила, что Польша, заблокировав КПП на границе, взяла экономику Украины в заложники. По её словам, "блокада" украинской границы польскими водителями уже привела к "миллиардным потерям" для Киева.Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231206/1051776869.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, пересечение границы, кпп, протесты
Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy
Проверка документов у водителей на границе с Украиной, которую с 30 ноября осуществляют польские налоговики, привела к заметному сокращению число украинских грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши пишет издание Do Rzeczy
"С четверга [30 ноября] на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить "странные вещи", - отмечается в публикации.
По словам Сокола, именно с четверга количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью на границе значительно уменьшилось. Это, считает он, произошло из-за того, что украинские водители проинформировали своих работодателей о более строгих проверках документов.
"При выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание. И машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга", - уверен Сокол.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук 5 декабря заявила, что Польша, заблокировав КПП на границе, взяла экономику Украины в заложники. По её словам, "блокада" украинской границы польскими водителями уже привела к "миллиардным потерям" для Киева.
Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.