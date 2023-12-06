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Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук - 06.12.2023 Украина.ру
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
Украинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
2023-12-06T01:14
2023-12-06T01:14
2023-12-06T01:14
новости
украина
ирина верещук
протесты
польша
кпп
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Она напомнила, что протесты на польско-украинской границе идут уже месяц. За это время, в Варшаве и Евросоюзе не смогли или не захотели повлиять на ситуацию, в то время как Украина несёт миллиардные потери. Она призвала украинских партнёров "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины". Тем временем, послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, ирина верещук, протесты, польша, кпп
Новости, Украина, Ирина Верещук, протесты, Польша, КПП
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
Украинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
Она напомнила, что протесты на польско-украинской границе идут уже месяц. За это время, в Варшаве и Евросоюзе не смогли или не захотели повлиять на ситуацию, в то время как Украина несёт миллиардные потери.
"У поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу. И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС. Но в заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты", – написала Верещук в своем телеграм-канале.
Она призвала украинских партнёров "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины".
Тем временем, послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.
"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики", – считает пресс-секретарь эстонского МИДа.
Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.