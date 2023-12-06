Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук - 06.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231206/1051776869.html
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук - 06.12.2023 Украина.ру
Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
Украинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
2023-12-06T01:14
2023-12-06T01:14
новости
украина
ирина верещук
протесты
польша
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102921/70/1029217026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_128117c4c7b6448a3f7c8abe2a96b692.jpg
Она напомнила, что протесты на польско-украинской границе идут уже месяц. За это время, в Варшаве и Евросоюзе не смогли или не захотели повлиять на ситуацию, в то время как Украина несёт миллиардные потери. Она призвала украинских партнёров "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины". Тем временем, послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102921/70/1029217026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a2efa15e38d802d6a978601f9f57cda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ирина верещук, протесты, польша, кпп
Новости, Украина, Ирина Верещук, протесты, Польша, КПП

Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук

01:14 06.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСъезд партии "Слуга народа" в Киеве
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
Она напомнила, что протесты на польско-украинской границе идут уже месяц. За это время, в Варшаве и Евросоюзе не смогли или не захотели повлиять на ситуацию, в то время как Украина несёт миллиардные потери.

"У поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу. И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС. Но в заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты", написала Верещук в своем телеграм-канале.

Она призвала украинских партнёров "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины".
Тем временем, послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.
"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики", – считает пресс-секретарь эстонского МИДа.
Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
 
НовостиУкраинаИрина ВерещукпротестыПольшаКПП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:14Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук
00:56Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
00:41Инсайд: Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю
00:09Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"
23:48Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
23:16Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику
22:55В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины
22:36Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями
22:28На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США
22:05Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим
21:38Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
21:22ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда
21:02В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США
20:56Энтони Блинкен, биография
20:38У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина
20:38Над Белгородом сбито 3 украинских беспилотника
20:28На Украине будут вручать повестки по электронной почте
20:23Джейк Салливан, биография
20:14Ким Чен Ын, биография
20:07Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на Минск
Лента новостейМолния