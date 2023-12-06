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Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук

Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук - 06.12.2023 Украина.ру

Польша взяла в заложники экономику Украины – Верещук

Украинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук

2023-12-06T01:14

2023-12-06T01:14

2023-12-06T01:14

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украина

ирина верещук

протесты

польша

кпп

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Она напомнила, что протесты на польско-украинской границе идут уже месяц. За это время, в Варшаве и Евросоюзе не смогли или не захотели повлиять на ситуацию, в то время как Украина несёт миллиардные потери. Она призвала украинских партнёров "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины". Тем временем, послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.Напомним, акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ирина верещук, протесты, польша, кпп