Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины - 06.12.2023 Украина.ру
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Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины - 06.12.2023 Украина.ру
Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю по причине отсутствия ответов демократов на запросы республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-06T00:56
2023-12-06T00:56
новости
украина
сенат
сша
республиканцы
сво
военная помощь
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима. Позже депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю из-за разногласий демократов и республиканцев, а отсутствие Зеленского на "секретном брифинге" обосновано некими "другими обстоятельствами", не связанными с этим.
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новости, украина, сенат, сша, республиканцы, сво, военная помощь
Новости, Украина, сенат, США, республиканцы, СВО, военная помощь

Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины

00:56 06.12.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю по причине отсутствия ответов демократов на запросы республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости
"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", – сказал конгрессмен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.
Позже депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю из-за разногласий демократов и республиканцев, а отсутствие Зеленского на "секретном брифинге" обосновано некими "другими обстоятельствами", не связанными с этим.
 
НовостиУкраинасенатСШАреспубликанцыСВОвоенная помощь
 
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