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Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины - 06.12.2023 Украина.ру
Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю по причине отсутствия ответов демократов на запросы республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-06T00:56
2023-12-06T00:56
2023-12-06T00:56
новости
украина
сенат
сша
республиканцы
сво
военная помощь
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима. Позже депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю из-за разногласий демократов и республиканцев, а отсутствие Зеленского на "секретном брифинге" обосновано некими "другими обстоятельствами", не связанными с этим.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сенат, сша, республиканцы, сво, военная помощь
Новости, Украина, сенат, США, республиканцы, СВО, военная помощь
Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины
Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю по причине отсутствия ответов демократов на запросы республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости
"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", – сказал конгрессмен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил
выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.
Позже депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила
, что Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю из-за разногласий демократов и республиканцев, а отсутствие Зеленского на "секретном брифинге" обосновано некими "другими обстоятельствами", не связанными с этим.