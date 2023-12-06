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Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины

Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины - 06.12.2023 Украина.ру

Республиканцы покинули брифинг, где обсуждалось финансирование Украины

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю по причине отсутствия ответов демократов на запросы республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-06T00:56

2023-12-06T00:56

2023-12-06T00:56

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республиканцы

сво

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима. Позже депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю из-за разногласий демократов и республиканцев, а отсутствие Зеленского на "секретном брифинге" обосновано некими "другими обстоятельствами", не связанными с этим.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сенат, сша, республиканцы, сво, военная помощь