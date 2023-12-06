"В Авдеевке остались смертники": военный журналист о том, как ФАБы проламывают последние подвалы ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
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"В Авдеевке остались смертники": военный журналист о том, как ФАБы проламывают последние подвалы ВСУ
"В Авдеевке остались смертники": военный журналист о том, как ФАБы проламывают последние подвалы ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
"В Авдеевке остались смертники": военный журналист о том, как ФАБы проламывают последние подвалы ВСУ
У ВСУ есть две главные задачи: построить серию укреплений, чтобы продержаться до весны и создать новую армию из пойманных на улице уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-12-06T05:30
2023-12-06T05:30
новости
авдеевка
всу
вс рф
днр
авиабомбы
укрепления
бои
окружение
потери всу
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Серьезных изменений на линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне, рассказал журналист.У ВСУ есть две главные задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к этому времени создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Потом есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить, добавил он.Потихоньку российские бойцы начали раскалывать бетонные укрепления ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Российские силы окружают Авдеевку. Оттуда ушли командиры ВСУ и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, всу, вс рф, днр, авиабомбы, укрепления, бои, окружение, потери всу, командование, оборона, наступление, украина, россия, сво
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, ДНР, авиабомбы, укрепления, бои, окружение, потери ВСУ, командование, оборона, наступление, Украина, Россия, СВО

"В Авдеевке остались смертники": военный журналист о том, как ФАБы проламывают последние подвалы ВСУ

05:30 06.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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У ВСУ есть две главные задачи: построить серию укреплений, чтобы продержаться до весны и создать новую армию из пойманных на улице уклонистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Серьезных изменений на линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне, рассказал журналист.
У ВСУ есть две главные задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к этому времени создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Потом есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить, добавил он.

"ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой создали некую "линию Маннергейма". В Авдеевке трех-четырёхэтажные сооружения. Они выкатывают гаубицы из подвалов, бьют по Донецку и закатывают их обратно, закрывая мощными металлическими створками. Поэтому минометы "Тюльпан" все эти конструкции не пробивают", - отметил Борзенко.

Потихоньку российские бойцы начали раскалывать бетонные укрепления ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Российские силы окружают Авдеевку. Оттуда ушли командиры ВСУ и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
 
НовостиАвдеевкаВСУВС РФДНРавиабомбыукреплениябоиокружениепотери ВСУкомандованиеоборонанаступлениеУкраинаРоссияСВО
 
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