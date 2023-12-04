Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар - 04.12.2023 Украина.ру
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Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар
Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар - 04.12.2023 Украина.ру
Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар
Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-12-04T17:53
2023-12-04T17:53
интервью
всу
россия
авдеевка
марьинка
йенс столтенберг
потери всу
днепр
харьков
запорожье
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Сергеевич, судя по последним заявления Зеленского и украинских генералов ВСУ собираются перейти к обороне и повторить Восточный вал, возведенный вермахтом в 1943 году против Красной армии. Готова ли российская к прорывы такой оборонительной полосы или мы будем действовать по-другому?- Думаю, серьезных изменений на нынешней линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне. У них две задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к весне создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить при помощи инструкторов из Англии, Германии, стран Прибалтики и Польши. И к весне готовиться к новому наступлению.ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой создали некую "линию Маннергейма". В Авдеевке трех- четырёхэтажные сооружения. Они выкатывают гаубицы из подвалов, бьют по Донецку и закатывают их обратно, закрывая мощными металлическими створками. Поэтому минометы "Тюльпан" все эти конструкции не пробивают. Потихоньку мы начали раскалывать все это ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Авдеевку мы окружаем, оттуда ушли командиры ВСУ, и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания.ВСУ также окапываются под Харьковом. Они понимают, что мы не пойдём в сторону Запорожья. Запорожье – мощная крепость, там масса металлургических заводов с такими же подземными сооружениями, как на "Азовстали". Там очень крутой берег, и там форсировать Днепр мы не будем. Если они оставят Авдеевку и Марьинку перед нами открывается путь на Купянск и десятки километров махновских степей, в которых оборону не построишь. Поэтому им придётся откатится еще глубже, за Днепр.- Столтенберг накануне заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада с Украины придется ждать "плохих новостей". Что имел в виду генсек НАТО?- Во-первых, отсутствие мотивации к ведению боевых действий, отсутствие квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые сократились уже на 50% личного состава.Очевидно, что наступление ВСУ не удалось, продолжения его не будет. Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут.Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать им возможности построить хоть какую-то линию обороны.- А на каком направлении ВСУ попытаются перейти весной в наступление? Опять будут биться лбом в линию Суровикина?- Скорее всего, да. Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны. ВСУ хотели разрезать нашу группировку на две части и выдвигаться на Крым и пробиваться к Азовскому морю. Но что за них придумают западные стратеги в этот раз, сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, когда люди сдаются целыми подразделениями, отделениями, взводами. У раненых пленных всушников обморожены ноги, потому что в их окопах стоит вода в отличие от наших, так как у нас есть специальные дренажные сооружения. А у всушников только холодный окоп с водой.Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента. Потери ВСУ – от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У нас для этого есть специальная техника, вертолёты, подтянуты госпитали к ЛБС. Поэтому возможна полная деморализация и потеря управления в частях ВСУ, которые стоят вблизи линии соприкосновения. Все это мы увидим в ближайшее время.
https://ukraina.ru/20221214/1041791729.html
https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html
https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, авдеевка, марьинка, йенс столтенберг, потери всу, днепр, харьков, запорожье
Интервью, ВСУ, Россия, Авдеевка, Марьинка, Йенс Столтенберг, потери ВСУ, Днепр, Харьков, Запорожье

Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар

17:53 04.12.2023
 
© sevastopol.suАлексей Борзенко интервью
Алексей Борзенко интервью
© sevastopol.su
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Сергеевич, судя по последним заявления Зеленского и украинских генералов ВСУ собираются перейти к обороне и повторить Восточный вал, возведенный вермахтом в 1943 году против Красной армии. Готова ли российская к прорывы такой оборонительной полосы или мы будем действовать по-другому?
- Думаю, серьезных изменений на нынешней линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне. У них две задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к весне создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить при помощи инструкторов из Англии, Германии, стран Прибалтики и Польши. И к весне готовиться к новому наступлению.
ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой создали некую "линию Маннергейма". В Авдеевке трех- четырёхэтажные сооружения. Они выкатывают гаубицы из подвалов, бьют по Донецку и закатывают их обратно, закрывая мощными металлическими створками. Поэтому минометы "Тюльпан" все эти конструкции не пробивают. Потихоньку мы начали раскалывать все это ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Авдеевку мы окружаем, оттуда ушли командиры ВСУ, и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания.
Алексей Борзенко
14 декабря 2022, 14:19
Алексей Борзенко: кто онЗаместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист, писатель.
ВСУ также окапываются под Харьковом. Они понимают, что мы не пойдём в сторону Запорожья. Запорожье – мощная крепость, там масса металлургических заводов с такими же подземными сооружениями, как на "Азовстали". Там очень крутой берег, и там форсировать Днепр мы не будем. Если они оставят Авдеевку и Марьинку перед нами открывается путь на Купянск и десятки километров махновских степей, в которых оборону не построишь. Поэтому им придётся откатится еще глубже, за Днепр.
- Столтенберг накануне заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада с Украины придется ждать "плохих новостей". Что имел в виду генсек НАТО?
- Во-первых, отсутствие мотивации к ведению боевых действий, отсутствие квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые сократились уже на 50% личного состава.
Очевидно, что наступление ВСУ не удалось, продолжения его не будет. Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут.
Владимир Зеленский
08:40
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Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать им возможности построить хоть какую-то линию обороны.
- А на каком направлении ВСУ попытаются перейти весной в наступление? Опять будут биться лбом в линию Суровикина?
- Скорее всего, да. Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны. ВСУ хотели разрезать нашу группировку на две части и выдвигаться на Крым и пробиваться к Азовскому морю. Но что за них придумают западные стратеги в этот раз, сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, когда люди сдаются целыми подразделениями, отделениями, взводами. У раненых пленных всушников обморожены ноги, потому что в их окопах стоит вода в отличие от наших, так как у нас есть специальные дренажные сооружения. А у всушников только холодный окоп с водой.
Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента.
06:02
Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процессаСенсационное заявление Херша о том, что высшие военные чины России и Украины ведут переговоры о заключении мирного соглашения, скорее всего, фейк, но тонко рассчитанный и, главное, элемент большой игры, нового пиар-пузыря Зеленского, который надувается не без помощи спецслужб США
Потери ВСУ – от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У нас для этого есть специальная техника, вертолёты, подтянуты госпитали к ЛБС. Поэтому возможна полная деморализация и потеря управления в частях ВСУ, которые стоят вблизи линии соприкосновения. Все это мы увидим в ближайшее время.
 
ИнтервьюВСУРоссияАвдеевкаМарьинкаЙенс Столтенбергпотери ВСУДнепрХарьковЗапорожье
 
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