Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар
Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Сергеевич, судя по последним заявления Зеленского и украинских генералов ВСУ собираются перейти к обороне и повторить Восточный вал, возведенный вермахтом в 1943 году против Красной армии. Готова ли российская к прорывы такой оборонительной полосы или мы будем действовать по-другому?
- Думаю, серьезных изменений на нынешней линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне. У них две задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к весне создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить при помощи инструкторов из Англии, Германии, стран Прибалтики и Польши. И к весне готовиться к новому наступлению.
ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой создали некую "линию Маннергейма". В Авдеевке трех- четырёхэтажные сооружения. Они выкатывают гаубицы из подвалов, бьют по Донецку и закатывают их обратно, закрывая мощными металлическими створками. Поэтому минометы "Тюльпан" все эти конструкции не пробивают. Потихоньку мы начали раскалывать все это ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Авдеевку мы окружаем, оттуда ушли командиры ВСУ, и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания.
ВСУ также окапываются под Харьковом. Они понимают, что мы не пойдём в сторону Запорожья. Запорожье – мощная крепость, там масса металлургических заводов с такими же подземными сооружениями, как на "Азовстали". Там очень крутой берег, и там форсировать Днепр мы не будем. Если они оставят Авдеевку и Марьинку перед нами открывается путь на Купянск и десятки километров махновских степей, в которых оборону не построишь. Поэтому им придётся откатится еще глубже, за Днепр.
- Столтенберг накануне заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада с Украины придется ждать "плохих новостей". Что имел в виду генсек НАТО?
- Во-первых, отсутствие мотивации к ведению боевых действий, отсутствие квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые сократились уже на 50% личного состава.
Очевидно, что наступление ВСУ не удалось, продолжения его не будет. Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут.
08:40Апгрейд Зеленского уже готов. Три причины, почему Запад списывает украинского фюрераВот и все, судьба фюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского уже практически решена. Осталось только дождаться, когда и как именно ему сплетут лапти, и останется ли он жив в результате этого плетения
Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать им возможности построить хоть какую-то линию обороны.
- А на каком направлении ВСУ попытаются перейти весной в наступление? Опять будут биться лбом в линию Суровикина?
- Скорее всего, да. Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны. ВСУ хотели разрезать нашу группировку на две части и выдвигаться на Крым и пробиваться к Азовскому морю. Но что за них придумают западные стратеги в этот раз, сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, когда люди сдаются целыми подразделениями, отделениями, взводами. У раненых пленных всушников обморожены ноги, потому что в их окопах стоит вода в отличие от наших, так как у нас есть специальные дренажные сооружения. А у всушников только холодный окоп с водой.
Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента.
06:02Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процессаСенсационное заявление Херша о том, что высшие военные чины России и Украины ведут переговоры о заключении мирного соглашения, скорее всего, фейк, но тонко рассчитанный и, главное, элемент большой игры, нового пиар-пузыря Зеленского, который надувается не без помощи спецслужб США
Потери ВСУ – от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У нас для этого есть специальная техника, вертолёты, подтянуты госпитали к ЛБС. Поэтому возможна полная деморализация и потеря управления в частях ВСУ, которые стоят вблизи линии соприкосновения. Все это мы увидим в ближайшее время.