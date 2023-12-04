https://ukraina.ru/20231204/1051734698.html

Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар

Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар - 04.12.2023 Украина.ру

Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар

Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-12-04T17:53

2023-12-04T17:53

2023-12-04T17:53

интервью

всу

россия

авдеевка

марьинка

йенс столтенберг

потери всу

днепр

харьков

запорожье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Сергеевич, судя по последним заявления Зеленского и украинских генералов ВСУ собираются перейти к обороне и повторить Восточный вал, возведенный вермахтом в 1943 году против Красной армии. Готова ли российская к прорывы такой оборонительной полосы или мы будем действовать по-другому?- Думаю, серьезных изменений на нынешней линии боестолкновения до Нового года не будет. Но по всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне. У них две задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к весне создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить при помощи инструкторов из Англии, Германии, стран Прибалтики и Польши. И к весне готовиться к новому наступлению.ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой создали некую "линию Маннергейма". В Авдеевке трех- четырёхэтажные сооружения. Они выкатывают гаубицы из подвалов, бьют по Донецку и закатывают их обратно, закрывая мощными металлическими створками. Поэтому минометы "Тюльпан" все эти конструкции не пробивают. Потихоньку мы начали раскалывать все это ФАБами по 500 и 1500 килограммов. Но это медленный процесс. Авдеевку мы окружаем, оттуда ушли командиры ВСУ, и остались смертники, которых оставили защищать до последнего издыхания.ВСУ также окапываются под Харьковом. Они понимают, что мы не пойдём в сторону Запорожья. Запорожье – мощная крепость, там масса металлургических заводов с такими же подземными сооружениями, как на "Азовстали". Там очень крутой берег, и там форсировать Днепр мы не будем. Если они оставят Авдеевку и Марьинку перед нами открывается путь на Купянск и десятки километров махновских степей, в которых оборону не построишь. Поэтому им придётся откатится еще глубже, за Днепр.- Столтенберг накануне заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада с Украины придется ждать "плохих новостей". Что имел в виду генсек НАТО?- Во-первых, отсутствие мотивации к ведению боевых действий, отсутствие квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые сократились уже на 50% личного состава.Очевидно, что наступление ВСУ не удалось, продолжения его не будет. Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут.Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать им возможности построить хоть какую-то линию обороны.- А на каком направлении ВСУ попытаются перейти весной в наступление? Опять будут биться лбом в линию Суровикина?- Скорее всего, да. Линия Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны. ВСУ хотели разрезать нашу группировку на две части и выдвигаться на Крым и пробиваться к Азовскому морю. Но что за них придумают западные стратеги в этот раз, сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, когда люди сдаются целыми подразделениями, отделениями, взводами. У раненых пленных всушников обморожены ноги, потому что в их окопах стоит вода в отличие от наших, так как у нас есть специальные дренажные сооружения. А у всушников только холодный окоп с водой.Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента. Потери ВСУ – от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У нас для этого есть специальная техника, вертолёты, подтянуты госпитали к ЛБС. Поэтому возможна полная деморализация и потеря управления в частях ВСУ, которые стоят вблизи линии соприкосновения. Все это мы увидим в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20221214/1041791729.html

https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, авдеевка, марьинка, йенс столтенберг, потери всу, днепр, харьков, запорожье