"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке
Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Но полностью сомкнуть клещи пока не получается из-за переброски резервов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
У армии РФ пока не получается полностью соединить клещи вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу из Орловки. Потому что ВСУ постоянно подбрасывают туда резервы, рассказал эксперт.
Городские бои для ВС РФ сейчас предпочтительнее, чем перемещение по полям. Мы перемещаемся от одного прикрытия к другому. А если у ВС РФ лучше показатели по пехоте и снабжению, то можем двигаться вперед, добавил он.
"Более того, мы зашли на часть "Коксохима". Группировка ВСУ там в плачевном состоянии. [Владимиру] Зеленскому предлагают оттуда вывести личный состав, но он наступает на грабли Артемовска. Следовательно, еще какое-то количество украинских бригад там перестанут существовать", - отметил Клинцевич.
Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Год назад это невозможно было сделать без неоправданных потерь. Это стало возможно потому, что у России стало больше средств поражения и бойцы научились проводить штурмы, заключил собеседник Украина.ру.
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