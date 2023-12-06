"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке - 06.12.2023 Украина.ру
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"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке
"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке - 06.12.2023 Украина.ру
"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке
Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Но полностью сомкнуть клещи пока не получается из-за переброски резервов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T06:00
2023-12-06T06:00
новости
авдеевка
днр
вс рф
наступление
россия
украина
сво
завод
логистика
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У армии РФ пока не получается полностью соединить клещи вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу из Орловки. Потому что ВСУ постоянно подбрасывают туда резервы, рассказал эксперт.Городские бои для ВС РФ сейчас предпочтительнее, чем перемещение по полям. Мы перемещаемся от одного прикрытия к другому. А если у ВС РФ лучше показатели по пехоте и снабжению, то можем двигаться вперед, добавил он.Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Год назад это невозможно было сделать без неоправданных потерь. Это стало возможно потому, что у России стало больше средств поражения и бойцы научились проводить штурмы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html
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новости, авдеевка, днр, вс рф, наступление, россия, украина, сво, завод, логистика, дорога, потери, владимир зеленский, бои
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, наступление, Россия, Украина, СВО, завод, логистика, дорога, потери, Владимир Зеленский, бои

"Мы зашли на часть Коксохима": военный эксперт о том, почему Россия не может сомкнуть "клещи" в Авдеевке

06:00 06.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Но полностью сомкнуть клещи пока не получается из-за переброски резервов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
У армии РФ пока не получается полностью соединить клещи вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу из Орловки. Потому что ВСУ постоянно подбрасывают туда резервы, рассказал эксперт.
Городские бои для ВС РФ сейчас предпочтительнее, чем перемещение по полям. Мы перемещаемся от одного прикрытия к другому. А если у ВС РФ лучше показатели по пехоте и снабжению, то можем двигаться вперед, добавил он.
"Более того, мы зашли на часть "Коксохима". Группировка ВСУ там в плачевном состоянии. [Владимиру] Зеленскому предлагают оттуда вывести личный состав, но он наступает на грабли Артемовска. Следовательно, еще какое-то количество украинских бригад там перестанут существовать", - отметил Клинцевич.
Взятие промзоны "Ясиноватая-2" означает, что в Авдеевке бойцы раскусили крепкий орешек. Год назад это невозможно было сделать без неоправданных потерь. Это стало возможно потому, что у России стало больше средств поражения и бойцы научились проводить штурмы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 14:58
Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"В политическом смысле Виталий Кличко — единственный на сегодняшний день респектабельный украинский политик в классическом смысле, рукопожатный за океаном и в Европе, и он не имеет ограничений, как Порошенко, на возможность баллотироваться на президентских выборах, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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