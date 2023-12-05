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В Американском аналитическом центре признали, что Запад намеренно затягивает украинский конфликт

В Американском аналитическом центре признали, что Запад намеренно затягивает украинский конфликт - 05.12.2023 Украина.ру

В Американском аналитическом центре признали, что Запад намеренно затягивает украинский конфликт

Всё больше фактов указывает на то, США и Великобритания работали над тем, чтобы боевые действия на Украине затянулись так надолго. Запад сознательно продлевал конфликт, считает обозреватель официального журнала Американского аналитического центра Responsible Statecraft Бранко Марсетич

2023-12-05T18:47

2023-12-05T18:47

2023-12-05T18:47

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Эксперт напомнил, что официальные лица НАТО и другие комментаторы политического процесса указывали на недопустимость переговоров Киева с Москвой и настаивали на том, что конфликт может быть завершён только путём достижения успеха на фронтах Спецоперации. Ссылаясь на заявление главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией, эксперт подчеркнул, что основной целью Запада было ослабление РФ. Так Украина оказалась расходным материалом в руках западных стран. Исходя из этого, обозреватель делает несколько выводов: во-первых, американцы и вся западная общественность должны в будущем гораздо более скептически относиться к заявлениям официальных лиц и комментаторов о том, что дипломатические решения конфликтов и переговоры невозможны или неэффективны и что единственным выходом являются военные решения. Во-вторых – кровавую бойню на Украине можно было предотвратить. За весь период боевых действий погибли сотни тысяч украинцев, а случаи ампутаций у боевиков Вооружённых сил страны достигли масштабов, сравнимых с теми, что понесли немцы и британцы во время Первой мировой войны, причём за меньшее время. Ранее глава фракции партии "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил "просто воевать".

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новости, украина, сша, запад, великобритания, нато, спецоперация