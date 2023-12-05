В Американском аналитическом центре признали, что Запад намеренно затягивает украинский конфликт
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Всё больше фактов указывает на то, США и Великобритания работали над тем, чтобы боевые действия на Украине затянулись так надолго. Запад сознательно продлевал конфликт, считает обозреватель официального журнала Американского аналитического центра Responsible Statecraft Бранко Марсетич
"Мы не можем верить ничему, что говорят наши чиновники о тщетности переговоров. Становится все труднее отрицать, что война на Украине могла закончиться всего через несколько месяцев после российского вторжения – и что США и Великобритания работали над тем, чтобы этого не произошло", – отмечает он.
Эксперт напомнил, что официальные лица НАТО и другие комментаторы политического процесса указывали на недопустимость переговоров Киева с Москвой и настаивали на том, что конфликт может быть завершён только путём достижения успеха на фронтах Спецоперации.
"Голоса, призывавшие к дипломатическому урегулированию, игнорировались или злобно очернялись, как и все, кто говорил, что в основе конфликта лежит возможное вступление Украины в НАТО и что принятие нейтралитета может помочь прекратить войну", – добавил Марсетич.
Ссылаясь на заявление главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией, эксперт подчеркнул, что основной целью Запада было ослабление РФ. Так Украина оказалась расходным материалом в руках западных стран.
"Всё это придает дополнительный вес многочисленным сообщениям за последние месяцы, в которых утверждалось, что Украина и Россия были на грани мира, но были остановлены государствами НАТО, стремящимися к затяжному конфликту, который ослабит Россию", — говорится в публикации.
Исходя из этого, обозреватель делает несколько выводов: во-первых, американцы и вся западная общественность должны в будущем гораздо более скептически относиться к заявлениям официальных лиц и комментаторов о том, что дипломатические решения конфликтов и переговоры невозможны или неэффективны и что единственным выходом являются военные решения.
Во-вторых – кровавую бойню на Украине можно было предотвратить. За весь период боевых действий погибли сотни тысяч украинцев, а случаи ампутаций у боевиков Вооружённых сил страны достигли масштабов, сравнимых с теми, что понесли немцы и британцы во время Первой мировой войны, причём за меньшее время.
"Решение не предпринимать серьезных усилий по поиску жизнеспособного дипломатического решения войны на Украине стало катастрофой для этой страны и её жителей. Единственным слабым утешением является то, что оно может послужить жизненно важным уроком для США и других стран НАТО", – считает Марсетич.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил "просто воевать".