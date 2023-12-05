https://ukraina.ru/20231205/1051762690.html

Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО

Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО - 05.12.2023 Украина.ру

Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО

Также главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента

2023-12-05T15:56

2023-12-05T15:56

2023-12-05T15:56

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палестино-израильский конфликт

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Владимир Путин 6 декабря совершит визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На следующий день лидер России примет в Кремле главу Ирана.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали предстоящих встреч:"Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации", – сказал Ушаков жарналистам.

https://ukraina.ru/20231204/1051737311.html

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2023

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