Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО - 05.12.2023 Украина.ру
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Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО - 05.12.2023 Украина.ру
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
Также главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента
2023-12-05T15:56
2023-12-05T15:56
новости
россия
новости россии
владимир путин
иран
саудовская аравия
оаэ
сво
палестино-израильский конфликт
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Владимир Путин 6 декабря совершит визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На следующий день лидер России примет в Кремле главу Ирана.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали предстоящих встреч:"Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации", – сказал Ушаков жарналистам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новости россии, владимир путин, иран, саудовская аравия, оаэ, сво, палестино-израильский конфликт
Новости, Россия, новости России, Владимир Путин, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, СВО, Палестино-израильский конфликт

Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО

15:56 05.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Также главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента
Владимир Путин 6 декабря совершит визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На следующий день лидер России примет в Кремле главу Ирана.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали предстоящих встреч:
"Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации", – сказал Ушаков жарналистам.
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 20:21
В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую АравиюПрезидент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры. Об этом 4 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков
 
НовостиРоссияновости РоссииВладимир ПутинИранСаудовская АравияОАЭСВОПалестино-израильский конфликт
 
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Заголовок открываемого материала
16:01Майя Санду, биография
15:56Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
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