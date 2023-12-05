https://ukraina.ru/20231205/1051762690.html
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО - 05.12.2023 Украина.ру
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
Также главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента
2023-12-05T15:56
2023-12-05T15:56
2023-12-05T15:56
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владимир путин
иран
саудовская аравия
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сво
палестино-израильский конфликт
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Владимир Путин 6 декабря совершит визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На следующий день лидер России примет в Кремле главу Ирана.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали предстоящих встреч:"Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации", – сказал Ушаков жарналистам.
https://ukraina.ru/20231204/1051737311.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новости россии, владимир путин, иран, саудовская аравия, оаэ, сво, палестино-израильский конфликт
Новости, Россия, новости России, Владимир Путин, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, СВО, Палестино-израильский конфликт
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВО
Также главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента