Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной - 05.12.2023 Украина.ру
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Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной
Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной - 05.12.2023 Украина.ру
Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной
Перевозчики продолжают требовать возврата получения разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь равные условия для конкуренции
2023-12-05T11:06
2023-12-05T11:06
польша
новости
новости украины
граница
перевозчики
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Польские перевозчики не намерены снимать блокаду. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта в эфире программы "Интервью в 7:00" на РМФ FM и радио RMF24. Борковский подчеркнул, что основным требованием протестующих является восстановление необходимости получать разрешения на коммерческую перевозку грузов как для польских, так и для украинских компаний. По его словам, на данный момент контроля над рынком перевозок нет – "он заброшен и не лицензируется". При этом на Украине создается очень много транспортных компаний, за последний год их создано 12 тысяч.По мнению Борковского, это наращивает издержки и создает условия для несправедливой конкуренции. По его словам, украинские компании не подпадают под действие каких-либо правил ЕС, их расходы на сотрудников и налоги значительно ниже. Кроме этого, подоходный налог на Украине составляет всего 2%. Борковский объяснил, почему в этом споре кроме Польши за изменение договора выступили только Венгрия и Словакия. "Мне трудно сказать. Мне кажется, что на кону здесь вообще весь транспорт в Европе. К сожалению, мы находимся в большой конкуренции с Литвой за транспортной рынок в ЕС. И здесь, сами понимаете, никто никому никакой пользы не принесет. "Каждый борется за свои интересы. И понятно, что свои интересы ставят выше наших", – пояснил Борковский.Говоря о том, почему Еврокомиссия не хочет встать на сторону польских перевозчиков в споре с Украиной, Борковский отметил, что по его мнению, ЕК "не хочет признавать свою ошибку". "При подписании этого контракта никто не обратил внимания на то, какое влияние это окажет на польские компании, которые зарабатывают на жизнь за счет восточного рынка. Никто нас не принял во внимание, – сказал он. – А начало военных действий означало, что восточные рынки были для нас закрыты. До СВО я специализировался на перевозках в Казахстан и на Украину. СВО закрыло путь в Казахстан, потому что не могу проехать через Россию: Польша не обменивалась разрешениями с Россией. А, например, Литва может, потому что она обменялась этими разрешениями с Россией. Уже понятно, что нет общей политики", – добавил он.По его мнению, "Европейский Союз– очень хорошая идея, но каждый в Евросоюзе заботится о своих интересах". Борковский отметил, что хотя погода не балует, она только добавляет боевого духа. "Это наш третий протест. И первый, который дошел до общественного мнения. Предыдущие были заметены под ковер. Мы уже год говорим о наших проблемах. Мы должны стоять и бороться до конца", – заявил лидер Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта. Он добавил, что не блокада не будет сниматься по принципу, что "может быть кто-то нам что-то пообещает". Борковский добавил, что не видит "доброй воли" со стороны Евросоюза.
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польша, новости, новости украины, граница, перевозчики
Польша, Новости, Новости Украины, граница, перевозчики

Даем время до четверга, затем усилим протест – перевозчики правительству Польши по ситуации с Украиной

11:06 05.12.2023
 
© Rawpixel.com/FreepikГрузовик
Грузовик
© Rawpixel.com/Freepik
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Перевозчики продолжают требовать возврата получения разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь равные условия для конкуренции
Польские перевозчики не намерены снимать блокаду. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта в эфире программы "Интервью в 7:00" на РМФ FM и радио RMF24.
"Мы пока не намерены снимать блокаду, мы дадим нашему правительству время до четверга, а затем усилим протест", – заявил он.
Борковский подчеркнул, что основным требованием протестующих является восстановление необходимости получать разрешения на коммерческую перевозку грузов как для польских, так и для украинских компаний. По его словам, на данный момент контроля над рынком перевозок нет – "он заброшен и не лицензируется". При этом на Украине создается очень много транспортных компаний, за последний год их создано 12 тысяч.
По мнению Борковского, это наращивает издержки и создает условия для несправедливой конкуренции. По его словам, украинские компании не подпадают под действие каких-либо правил ЕС, их расходы на сотрудников и налоги значительно ниже. Кроме этого, подоходный налог на Украине составляет всего 2%.

"И это огромная разница. Но также несправедливо, что польский автомобиль, находящийся на Украине более 20 дней, получает штраф почти в 5000 евро. Однако, если украинский автомобиль въезжает в Польшу, таких ограничений нет, – отметил он. – Это просто из-за того, что украинцы больше защищают свой рынок, наше правительство, к сожалению, не защитило нас так, как должно. Я думаю, все думали, что мы транспортная держава и на нас могут свалить все, все налоги, все на нас".

Борковский объяснил, почему в этом споре кроме Польши за изменение договора выступили только Венгрия и Словакия.
"Мне трудно сказать. Мне кажется, что на кону здесь вообще весь транспорт в Европе. К сожалению, мы находимся в большой конкуренции с Литвой за транспортной рынок в ЕС. И здесь, сами понимаете, никто никому никакой пользы не принесет. "Каждый борется за свои интересы. И понятно, что свои интересы ставят выше наших", – пояснил Борковский.
Говоря о том, почему Еврокомиссия не хочет встать на сторону польских перевозчиков в споре с Украиной, Борковский отметил, что по его мнению, ЕК "не хочет признавать свою ошибку".
"При подписании этого контракта никто не обратил внимания на то, какое влияние это окажет на польские компании, которые зарабатывают на жизнь за счет восточного рынка. Никто нас не принял во внимание, – сказал он. – А начало военных действий означало, что восточные рынки были для нас закрыты. До СВО я специализировался на перевозках в Казахстан и на Украину. СВО закрыло путь в Казахстан, потому что не могу проехать через Россию: Польша не обменивалась разрешениями с Россией. А, например, Литва может, потому что она обменялась этими разрешениями с Россией. Уже понятно, что нет общей политики", – добавил он.

По его мнению, "Европейский Союз– очень хорошая идея, но каждый в Евросоюзе заботится о своих интересах".
"У меня такое впечатление, что только мы являемся совестью Европы и хотим сделать добро всем, но не думаем о себе. И тогда мы получаем то, что имеем сейчас", - сказал он.
Борковский отметил, что хотя погода не балует, она только добавляет боевого духа.
"Это наш третий протест. И первый, который дошел до общественного мнения. Предыдущие были заметены под ковер. Мы уже год говорим о наших проблемах. Мы должны стоять и бороться до конца", – заявил лидер Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.
Он добавил, что не блокада не будет сниматься по принципу, что "может быть кто-то нам что-то пообещает". Борковский добавил, что не видит "доброй воли" со стороны Евросоюза.
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