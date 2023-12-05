https://ukraina.ru/20231205/1051744469.html

Ян Лисневский: Партия президента Молдавии в случае риска имеет все рычаги для отмены выборов

Ян Лисневский: Партия президента Молдавии в случае риска имеет все рычаги для отмены выборов - 05.12.2023 Украина.ру

Ян Лисневский: Партия президента Молдавии в случае риска имеет все рычаги для отмены выборов

Директор кишинёвской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский считает, что в Молдавии установлен авторитарный прозападный режим, и недавние местные выборы лишь укрепили его.

2023-12-05T08:16

2023-12-05T08:16

2023-12-05T08:16

интервью

молдавия

гагаузия

выборы

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Ян, в Молдавии, наконец, подведены итоги местных выборов, два тура которых состоялись в ноябре 2023 года. Как вы могли бы охарактеризовать их ход и результаты?– Если говорить в целом, то местные выборы были очередным этапом подготовки к более важным выборам – президентским в 2024 году и парламентским в 2025-м.Главное, чем выборы 2023 года отличались от остальных электоральных процессов в Молдавии, – они проходили в условиях максимального давления со стороны молдавских властей и геополитического вмешательства Запада. Президент и ключевые лица правительства Молдавии открыто участвовали в агитации за партию власти, что является нарушением закона. А одними из главных акцентов в ходе кампании стали "борьба с Россией" и "евроинтеграция", и выступавшим против этого угрожали представители власти.Вторая особенность – отсутствие четких демократических норм и правил в ходе этих выборов. Сначала властями были внесены изменения в Избирательный кодекс – с нарушениями законодательства и принципов демократии, а затем были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии.И третий момент, который стоит отметить – это уничтожение доверия ко всем властным институтам, и становление нового сверх-органа власти – Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Выборы-2023 показали, что это единственный и главный орган, который стоит выше Конституции и законов.При этом недавние трагические события в Молдавии (когда из-за снежного циклона в автомобилях на дорогах насмерть замерзали люди) показали, что эта комиссия имеет чисто политический характер, с конкретными задачами по борьбе с политическими оппонентами. Но в условиях реальной чрезвычайной ситуации этот орган не способен принимать чётких и быстрых решений.– Считается, что Партия "Действие и солидарность" (ПДС) президента Молдавии Майи Санду потерпела на этих выборах поражение. Каковы, по-вашему, причины этого?– О "поражении" партии Майи Санду можно говорить только в том случае, если сравнивать результаты с президентскими или парламентскими выборами 2021 года.На самом деле результат ПДС оказался намного лучше, чем мог бы быть. Начиная с 2021 года, когда ПДС получила полную власть в Молдавии, её рейтинг стал стремительно падать, поскольку политика партии противоречила интересам населения. Кроме того, огромные ожидания спровоцировали резкое разочарование.ПДС на протяжении последних двух лет предпринимала множество технологических попыток смягчить падение своего рейтинга, начиная от массовых манифестаций и смены премьер-министра, заканчивая эксплуатацией темы европейской интеграции и снижением интереса общества к политическим процессам в таких "неудобных" для власти регионах страны, как Гагаузия и Бельцы. Одной из наиболее результативных методик ПДС стало разделение оппозиции и разжигание вражды между оппозиционными партиями.До выборов партия Майи Санду находилась на первом месте по рейтингам, набирая 34%. Основными оппонентами ПДС были Партия "Шор" с 24%, Партия Социалистов (18%) и Компартия (10%). Рейтинг политических сил Ренато Усатого ("Наша партия") и Иона Чебана (Движение "Национальная альтернатива") за полгода до выборов составлял порядка 6%.В результате на местных выборах 2023 года ПДС в целом по стране получил 32% (то есть всего на 2% меньше прогноза), социалисты – 24%, Европейская социал-демократическая партия – 8%, партия экс-премьера Иона Кику (Партия развития и объединения Молдовы) – 5%, Компартия, "Наша Партия" и либерал-демократы – по 4%.Если рассматривать результаты прагматично и без эмоций, то ПДС выполнила поставленные задачи. Во-первых, была полностью раздроблена оппозиция, не было ни малейших шансов на блокирование или координацию между Партией "Шор", социалистами, партиями Усатого, Чебана и Кику, хотя они являлись естественными союзниками.Во-вторых, удалось полностью уничтожить главного конкурента, который реально мешал властям своей активностью – Партию "Шор", а потом и сформированную на её основе партию "Шанс". Плюс сторонников этой политической силы в значительной мере получилось представить как "врагов Молдавии".В-третьих, была ограничена сфера деятельность партий, набирающих популярность. К примеру, Ион Чебан стал мэром Кишинёва – но его Движение "Национальная альтернатива" фактически имеет влияние только в столице. "Наша партия" сосредоточилась на кампании в Бельцах, Партия развития и объединения Молдовы – в нескольких районах. Соответственно, они получили небольшое количество депутатов и мэров.В-четвёртых, ПДС удалось провести очень большое количество "независимых" мэров, которые в блажащее время будут сотрудничать с партией власти. Это 148 глав районов, городов и населённых пунктов, третье место в общенациональном рейтинге.И, наконец, партии Майи Санду удалось приучить население и политических оппонентов к нарушениям закона со стороны власти. Общество, переутомлённое политическими скандалами и хаосом, уже не ждёт от политического класса рациональных и демократических решений, а политика оппозиции слишком примитивна.Так, довольствуясь откровенно незаконным исключением из бюллетеней отдельных оппозиционных политиков, рассчитывая получить от этого личную политическую выгоду, их конкуренты из числа оппозиции не понимают, что тем самым легитимизуют авторитарный режим, установленный в Молдавии.Таким образом, все задачи, поставленные перед ПДС, были выполнены, – чего не скажешь о достижениях оппозиции. Причем об этих задачах было известно задолго до местных выборов, о них неоднократно и публично говорилось. Поэтому, с моей точки зрения, ПДС провела успешную кампанию, получив максимальную выгоду на этих выборах.Естественно, методы, которыми всё это достигнуто, далеки от демократических. Они не имеют ничего общего со свободными выборами, на которых все конкуренты равны. Но, повторюсь, в Молдавии давно нет демократии, и если оппозиция не будет учитывать этот фактор, она снова проиграет – теперь уже на президентских и парламентских выборах.Чтобы всё не выглядело слишком уж мрачно, отмечу, что огромный процент молдавского общества (75-80% от всего населения) всё равно будет искать новые политические опции для голосования на будущих выборах. Но и на этих были заметны так называемые молодые партии.– Самые громкие скандалы на прошедших выборах были связаны с соратниками бизнесмена и политика Илана Шора, находящегося в эмиграции. Партию "Шор" запретили решением Конституционного суда Молдавии, а Партию "Шанс", не имевшую никаких формальных связей с Шором, просто сняли с выборов. Какие последствия такая "демократия" будет иметь для будущего страны?– Последствия мы уже можем наблюдать – отсутствие демократии и влияния государственных институтов, формально ответственных за проведение свободных и демократических выборов. То есть в Молдавии за выборы отвечала не Центральная избирательная комиссия на самом деле, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Именно последняя комиссия принимала все важные решения политического характера, в том числе о снятии с выборов Партии "Шанс".Такой подход позволяет партии власти провести следующие выборы в условиях, благоприятных для ПДС, исключая из процесса всех конкурентов и закрывая все неудобные СМИ. Также Санду с соратниками сможет готовить новые сценарии удержания власти, нарушая законы и Конституцию Молдавии. Кроме того, ПДС имеет все рычаги для отмены всех последующих выборов в случае риска потери власти – на основе закона о чрезвычайном положении.– Сразу после первого тура местных выборов Майя Санду заявила, что допускает вступление Молдавии в Европейский союз "в два шага – сначала правый берег Днестра, а затем – левый". Каковы, по-Вашему, перспективы евроинтеграции страны?– С каждым днём нахождения у власти ПДС, Молдавия всё дальше от Евросоюза – из-за снижения доверия к евроинтеграции со стороны граждан. Партия власти и её тоталитарная политика является главным источником дискредитации этого процесса.Получается своеобразный парадокс: евроинтеграция является главной электоральной темой Майи Саду, но разочарование в политике Санду автоматически ведёт к разочарованию евроинтеграцией. Сама партия власти публично дискредитировала европейские институты – Венецианскую Комиссию и Европейский суд по правам человека, – не согласившись с выводами и рекомендациями этих институтов относительно избирательного законодательства, точнее – полностью их проигнорировав.Кроме того, политика ПДС привела к катастрофическому росту цен, и теперь у значительной части населения это ассоциируется с евроинтеграцией. Этот процесс всё менее интересным для граждан, вопросом номер один становится выживание в прямом смысле этого слова. Выжить для молдаван стало буквальной задачей, а не абстрактной. Часть наших граждан отправляются за продовольственными товарами на Украину, где они дешевле, многие экономят на газе и отоплении, несмотря риск заболеваний или даже смерти от переохлаждения.Более 75% населения Молдавии живут сегодняшним днем, не имея планов даже на полгода, усиливается массовая миграция трудоспособного населения. Сотни тысяч молдаван покидают страну, причем это не трудовая миграция – заработать денег и вернуться, а выезд из страны навсегда.В таких условиях все разговоры о евроинтеграции направлены лишь на электоральный эффект, с целью получения голосов людей, оставшихся верным идее вступления в ЕС. Это просто один из методов политической манипуляции. Разговоры про начало переговоров о начале переговоров по евроинтеграции длятся уже 30 лет, но эти лозунги, как оказалось, снова можно продать наивному населению.– На саммите ЕС в декабре может быть принято формальное решение о начале переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз, однако до сих пор многие страны ЕС против этого. Если переговоры не начнут, стоит ли ожидать очередного всплеска дискуссий о евроинтеграции республики путём её присоединения к Румынии?– Действия молдавских властей, которые, как я уже сказал, дискредитируют процесс евроинтеграции, ведут к тому, что уже в следующем году поддержка вступления Молдавии в ЕС упадёт ниже 50%. Так уже было в 2015 году, когда "проевропейская" партия власти была уличена в соучастии в краже миллиарда долларов из бюджета страны. То, что сейчас происходит в экономике Молдавии, убьёт доверие к проевропейским партиям и процессу евроинтеграции на ближайшие годы.Единственное, что остаётся властям, – это имитация евроинтеграции, и с этим ПДС отлично справляется: массовый митинг за Европейскую Молдову, саммит Европейского политического сообщества и т.д. Потому ЕС достаточно принять решение о начале переговоров по ведению переговоров с такими странами, как Молдавия, Грузия и Украина, для подержания интереса общества к процессу евроинтеграции. Но если прагматично проанализировать ситуацию, то все понимают, что данный процесс для этих стран зашёл в тупик. Но об этом никто открыто не скажет.– Глава МИД РФ Сергей Лавров на недавнем саммите ОБСЕ заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Согласны ли вы с такой оценкой?– Молдавия давно стала жертвой этого конфликта. Правительство республики защищает интересы одной геополитической стороны, Запада, в ущерб интересам молдаван уже на протяжении полутора лет. Так что в некотором смысле Лавров опоздал с оценкой. Хотя я понимаю, что он имел в виду реальные боевые действия на территории Молдавии, – до чего, я очень надеюсь, дело не дойдёт.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, молдавия, гагаузия, выборы