https://ukraina.ru/20231205/1051741609.html

Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине

Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине - 05.12.2023 Украина.ру

Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины. Об этом он заявил в ходе слушаний, трансляцию которых вёл телеканал C-SPAN

2023-12-05T04:24

2023-12-05T04:24

2023-12-05T04:24

новости

сша

конгресс сша

сенат

украина

военная помощь

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg

"Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности", - сказал Шумер.Установленная процедура предоставляет сенаторам до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Сенат, предположительно, проголосует по выделению дополнительных средств на помощь Киеву 6 декабря.По информации агентства Bloomberg, пакетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели национальной безопасности может быть рассмотрен в Сенате США не раньше 11 декабря, при условии, что голосование не задержится ещё сильнее из-за разногласий между законодателями.Ранее Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, заблокировав запрос Байдена на 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине в едином пакете. Контролируемый демократами сенат, в свою очередь, заблокировал "израильскую" инициативу республиканцев.

https://ukraina.ru/20231205/1051741042.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, сенат, украина, военная помощь, всу, сво