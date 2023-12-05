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Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине
Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине - 05.12.2023 Украина.ру
Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины. Об этом он заявил в ходе слушаний, трансляцию которых вёл телеканал C-SPAN
2023-12-05T04:24
2023-12-05T04:24
2023-12-05T04:24
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"Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности", - сказал Шумер.Установленная процедура предоставляет сенаторам до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Сенат, предположительно, проголосует по выделению дополнительных средств на помощь Киеву 6 декабря.По информации агентства Bloomberg, пакетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели национальной безопасности может быть рассмотрен в Сенате США не раньше 11 декабря, при условии, что голосование не задержится ещё сильнее из-за разногласий между законодателями.Ранее Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, заблокировав запрос Байдена на 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине в едином пакете. Контролируемый демократами сенат, в свою очередь, заблокировал "израильскую" инициативу республиканцев.
https://ukraina.ru/20231205/1051741042.html
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новости, сша, конгресс сша, сенат, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, сенат, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО
Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины. Об этом он заявил в ходе слушаний, трансляцию которых вёл телеканал C-SPAN
"Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности", - сказал Шумер.
Установленная процедура предоставляет сенаторам до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Сенат, предположительно, проголосует по выделению дополнительных средств на помощь Киеву 6 декабря.
По информации агентства Bloomberg, пакетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели национальной безопасности может быть рассмотрен в Сенате США не раньше 11 декабря, при условии, что голосование не задержится ещё сильнее из-за разногласий между законодателями.
Ранее Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, заблокировав запрос Байдена на 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине в едином пакете. Контролируемый демократами сенат, в свою очередь, заблокировал "израильскую" инициативу республиканцев.