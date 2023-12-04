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"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с Байденом
"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с Байденом - 04.12.2023 Украина.ру
"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с Байденом
О необходимости импичмента заявили конгрессмен Джеймс Комер и спикер палаты представителей Майк Джонсон
2023-12-04T11:38
2023-12-04T11:38
2023-12-04T11:42
новости
джо байден
сша
импичмент
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Джеймс Комер считает, что за импичмент Байдена проголосуют даже умеренные республиканцы. Такое мнение у него сложилось после Дня благодарения, в этот день его коллеги пообщались с людьми в гипермаркетах и на улицах и услышали мнение избирателей. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает импичмент Байдена "необходимым шагом". Причина – препятствия расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, которые учиняет Белый дом. Джонсон свое мнение озвучил также в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств"."Белый дом блокирует нас, потому что они не дают высказаться как минимум двум-трем свидетелям Министерства юстиции, бывшему советнику Белого дома, национальным архивам… Белый дом скрыл тысячи страниц доказательств", – приводит его слова POLITICO.Комментарии спикера прозвучали после того, как несколько республиканцев в пятницу предсказали, что голосование по формализации расследования по импичменту состоится до перерыва в Палате представителей на декабрьские каникулы."У республиканцев достаточно голосов для того, чтобы проголосовать за начало официального расследования по импичменту Байдена", – заявил Майк Джонсон.В конце ноября издание The Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.
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новости, джо байден, сша, импичмент
"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с Байденом
11:38 04.12.2023 (обновлено: 11:42 04.12.2023)
О необходимости импичмента заявили конгрессмен Джеймс Комер и спикер палаты представителей Майк Джонсон
Джеймс Комер считает, что за импичмент Байдена проголосуют даже умеренные республиканцы. Такое мнение у него сложилось после Дня благодарения, в этот день его коллеги пообщались с людьми в гипермаркетах и на улицах и услышали мнение избирателей.
"Американцы хотят, чтобы Байденов привлекли к ответственности за коррупцию", – сказал Комер в интервью Fox News.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает импичмент Байдена "необходимым шагом". Причина – препятствия расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, которые учиняет Белый дом. Джонсон свое мнение озвучил также в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".
"Белый дом блокирует нас, потому что они не дают высказаться как минимум двум-трем свидетелям Министерства юстиции, бывшему советнику Белого дома, национальным архивам… Белый дом скрыл тысячи страниц доказательств", – приводит его слова POLITICO.
"В период с 2014 по 2019 год члены семьи Байдена получили более 15 миллионов долларов от иностранных компаний и иностранцев. Это факты, а факты — вещь упрямая. Украина, Россия, Казахстан, Румыния и Китай. Торговые партнеры Байденов получили дополнительно 9 миллионов долларов. Председатель (комитета Комер) нашел много вещей. Президент Байден как минимум 16 раз лгал о своем участии в компаниях членов своей семьи. Зафиксировано как минимум 22 случая, когда президент Байден общался или встречался с зарубежными деловыми партнерами Хантера Байдена. ...Послушайте, это расследование необходимо продолжить", – цитирует Джонсона Forbes Breaking News.
Комментарии спикера прозвучали после того, как несколько республиканцев в пятницу предсказали, что голосование по формализации расследования по импичменту состоится до перерыва в Палате представителей на декабрьские каникулы.
"У республиканцев достаточно голосов для того, чтобы проголосовать за начало официального расследования по импичменту Байдена", – заявил Майк Джонсон.
В конце ноября издание The Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.