https://ukraina.ru/20231204/1051715141.html
Российские войска начали применять аэролодки на Днепре
Российские войска начали применять аэролодки на Днепре - 04.12.2023 Украина.ру
Российские войска начали применять аэролодки на Днепре
Аэролодки Alligator активно используются на Днепре
2023-12-04T10:23
2023-12-04T10:23
2023-12-04T11:03
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На херсонском направлении российские войска начали применять "водный внедорожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"). Об этом РИА Новости рассказал представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.По его словам, "водные внедорожники", которые изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах, российские военнослужащие активно используют в зоне СВО, на Днепре."Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее", - рассказали Кочеев.Он уточнил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 кило. Максимальная скорость "водных внедорожников" составляет от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, максимальная вместимость - до 12 человек.Лодки продаются и на гражданском рынке. "Аллигаторы" используют спасатели, органы природоохраны, топливо-энергетические компании, работающие в труднодоступных регионах, в том числе на Крайнем Севере.
https://ukraina.ru/20231104/1050766655.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, вс рф
Российские войска начали применять аэролодки на Днепре
10:23 04.12.2023 (обновлено: 11:03 04.12.2023)
Аэролодки Alligator активно используются на Днепре
На херсонском направлении российские войска начали применять "водный внедорожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"). Об этом РИА Новости рассказал представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.
По его словам, "водные внедорожники", которые изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах, российские военнослужащие активно используют в зоне СВО, на Днепре.
"Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее", - рассказали Кочеев.
Он уточнил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 кило. Максимальная скорость "водных внедорожников" составляет от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, максимальная вместимость - до 12 человек.
Лодки продаются и на гражданском рынке. "Аллигаторы" используют спасатели, органы природоохраны, топливо-энергетические компании, работающие в труднодоступных регионах, в том числе на Крайнем Севере.