Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ - посол Украины - 04.12.2023 Украина.ру
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Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ - посол Украины
Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ - посол Украины - 04.12.2023 Украина.ру
Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ - посол Украины
Польша и Украина нашли "определенные точки соприкосновения и достаточно компромиссов", чтобы прекратить забастовку на границе, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью "Укринформ"
2023-12-04T10:03
2023-12-04T10:03
новости
украина
польша
граница
посол
перевозчики
забастовка
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"Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, достаточно, чтобы прекратить протест", - заявил дипломат.Посол напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран.Зварич выразил мнение, что ”нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".Посол полагает, что все вопросы, которые беспокоят протестующих польских перевозчиков, решать за столом переговоров. Зварич подчеркнул, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки является компетенцией ЕС, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231124/1051317100.html
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новости, украина, польша, граница, посол, перевозчики, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, посол, перевозчики, забастовка

Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ - посол Украины

10:03 04.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Польша и Украина нашли "определенные точки соприкосновения и достаточно компромиссов", чтобы прекратить забастовку на границе, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью "Укринформ"
"Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, достаточно, чтобы прекратить протест", - заявил дипломат.
Посол напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран.
Зварич выразил мнение, что ”нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".
Посол полагает, что все вопросы, которые беспокоят протестующих польских перевозчиков, решать за столом переговоров. Зварич подчеркнул, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки является компетенцией ЕС, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 15:48
Время помощи кончилось. Почему Польша заблокировала УкраинуТысячи украинских грузовиков застряли на границе с Польшей. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска. На словацкой границе – аналогичная ситуация. По сути, Украина оказалась в транспортной блокаде. Политического решения проблемы пока не найдено, среди бизнеса зреет бунт
 
НовостиУкраинаПольшаграницапосолперевозчикизабастовка
 
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