https://ukraina.ru/20231204/1051708596.html
"Мы зашли в Клещеевку": Андрей Клинцевич о том, как армия РФ обрушила на ВСУ "рой бомб" под Артемовском
"Мы зашли в Клещеевку": Андрей Клинцевич о том, как армия РФ обрушила на ВСУ "рой бомб" под Артемовском - 04.12.2023 Украина.ру
"Мы зашли в Клещеевку": Андрей Клинцевич о том, как армия РФ обрушила на ВСУ "рой бомб" под Артемовском
ВСУ потеряли основные ударные подразделения на Запорожском направлении и больше не могут удержать фронт под Артемовском, где на позиции противника уверенно давит армия РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-04T06:00
2023-12-04T06:00
2023-12-04T06:00
новости
артемовск
днр
кассетные боеприпасы
авиабомбы
россия
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сво
бои
запорожье
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Киев до сих пор не признал потерял потерю Артемовска. Еще до Приазовской операции ВСУ пытались разжать клещи армии РФ, ударив с севера в районе Берховки и с юга в районе Клещеевки, рассказал эксперт.ВСУ удалось сдвинули ВС РФ с большого укрепрайона в Клещеевке и выровнять фронт по железной дороге. Командованию не было смысла держать там солдат, поэтому войскам пришлось отойти, расширив серую зону, добавил он.Это стало возможным потому, что у нас появились кассетные бомбы авиационного образца. РБК-500 (разовая бомбовая кассета) состоит из большим количества субэлементов, указал специалист.В основном это авиационные шариковые бомбы, когда тысячи заранее сформированных осколков просто перерезают все, что находится на поверхности. То есть на противника летит рой таких маленьких бомб, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231202/1051682920.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, днр, кассетные боеприпасы, авиабомбы, россия, украина, сво, бои, запорожье, всу, вс рф
Новости, Артемовск, ДНР, кассетные боеприпасы, авиабомбы, Россия, Украина, СВО, бои, Запорожье, ВСУ, ВС РФ
"Мы зашли в Клещеевку": Андрей Клинцевич о том, как армия РФ обрушила на ВСУ "рой бомб" под Артемовском
ВСУ потеряли основные ударные подразделения на Запорожском направлении и больше не могут удержать фронт под Артемовском, где на позиции противника уверенно давит армия РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Киев до сих пор не признал потерял потерю Артемовска. Еще до Приазовской операции ВСУ пытались разжать клещи армии РФ, ударив с севера в районе Берховки и с юга в районе Клещеевки, рассказал эксперт.
ВСУ удалось сдвинули ВС РФ с большого укрепрайона в Клещеевке и выровнять фронт по железной дороге. Командованию не было смысла держать там солдат, поэтому войскам пришлось отойти, расширив серую зону, добавил он.
"А сейчас ВСУ потеряли основные ударные подразделения на Запорожском направлении. Они больше не могут удержать фронт под Артемовском. Мы уже начинаем их поддавливать. Мы зашли в Клещеевку, мы обрабатываем их мощный укрепрайон на высоте западнее самой Клещеевки", - отметил Клинцевич.
Это стало возможным потому, что у нас появились кассетные бомбы авиационного образца. РБК-500 (разовая бомбовая кассета) состоит из большим количества субэлементов, указал специалист.
В основном это авиационные шариковые бомбы, когда тысячи заранее сформированных осколков просто перерезают все, что находится на поверхности. То есть на противника летит рой таких маленьких бомб, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь