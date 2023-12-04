"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово - 04.12.2023 Украина.ру
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"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово
"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово - 04.12.2023 Украина.ру
"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово
После освобождения Артемовска ВСУ смогли удержать Хромово и он еще долгое время создавал проблемы российской армии. При этом сам по себе поселок не имеет важного стратегического значения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-04T05:30
2023-12-04T05:30
новости
днр
артемовск
бои
наступление
вс рф
кассетные боеприпасы
окружение
всу
логистика
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Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками поселка Хромово под Артемовском. Во время взятия города ВСУ смогли его удержать, и этот населенный пункт долгое время создавал проблемы российской армии.Когда российские подразделения брали Артемовск, изначально город планировали взять в кольцо. Для этого нужно было отсечь линии снабжения ВСУ, потому что через Хромово проходила единственная дорога на Часов Яр, добавил он.Когда российские войска полностью взяли Артемовск, они столкнулись с тем, что между Хромово и городскими кварталами был пустырь. Преодолеть такое открытое пространство было очень сложно, учитывая, что Украина применяет огромное количество кассетных боеприпасов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231203/1051700270.html
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новости, днр, артемовск, бои, наступление, вс рф, кассетные боеприпасы, окружение, всу, логистика, снабжение, дороги, часов яр
Новости, ДНР, Артемовск, бои, наступление, ВС РФ, кассетные боеприпасы, окружение, ВСУ, логистика, снабжение, дороги, Часов Яр

"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово

05:30 04.12.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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После освобождения Артемовска ВСУ смогли удержать Хромово и он еще долгое время создавал проблемы российской армии. При этом сам по себе поселок не имеет важного стратегического значения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками поселка Хромово под Артемовском. Во время взятия города ВСУ смогли его удержать, и этот населенный пункт долгое время создавал проблемы российской армии.
Когда российские подразделения брали Артемовск, изначально город планировали взять в кольцо. Для этого нужно было отсечь линии снабжения ВСУ, потому что через Хромово проходила единственная дорога на Часов Яр, добавил он.
"Если бы мы ее перерезали, гарнизон был бы полностью подавлен. Но из-за новых средств разведки и противодействия противника российское командование выбрало другой вариант. Мы плавно брали район за районом в самом городе, выдавливая оттуда украинскую армию", - сообщил Клинцевич.
Когда российские войска полностью взяли Артемовск, они столкнулись с тем, что между Хромово и городскими кварталами был пустырь. Преодолеть такое открытое пространство было очень сложно, учитывая, что Украина применяет огромное количество кассетных боеприпасов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Насонов - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Вчера, 12:16
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