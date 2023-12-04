https://ukraina.ru/20231204/1051707964.html

"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово

"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово - 04.12.2023 Украина.ру

"Мы плавно выдавливали ВСУ": Андрей Клинцевич рассказал, как российские войска брали Хромово

После освобождения Артемовска ВСУ смогли удержать Хромово и он еще долгое время создавал проблемы российской армии. При этом сам по себе поселок не имеет важного стратегического значения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-04T05:30

2023-12-04T05:30

2023-12-04T05:30

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всу

логистика

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Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками поселка Хромово под Артемовском. Во время взятия города ВСУ смогли его удержать, и этот населенный пункт долгое время создавал проблемы российской армии.Когда российские подразделения брали Артемовск, изначально город планировали взять в кольцо. Для этого нужно было отсечь линии снабжения ВСУ, потому что через Хромово проходила единственная дорога на Часов Яр, добавил он.Когда российские войска полностью взяли Артемовск, они столкнулись с тем, что между Хромово и городскими кварталами был пустырь. Преодолеть такое открытое пространство было очень сложно, учитывая, что Украина применяет огромное количество кассетных боеприпасов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231203/1051700270.html

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новости, днр, артемовск, бои, наступление, вс рф, кассетные боеприпасы, окружение, всу, логистика, снабжение, дороги, часов яр