Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино - 03.12.2023 Украина.ру
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Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино
Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино - 03.12.2023 Украина.ру
Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино
Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-12-04T05:00
2023-12-03T21:35
новости
шебекино
белгород
белгородская область
граница
харьковская область
обстрелы
всу
россия
украина
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На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ, рассказал обозреватель.Понятно, что Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Некоторые время назад Шебекинский городской округ в течение нескольких дней прожил мирно и спокойно, добавил он.По-прежнему ВСУ также ведут обстрелы из кочующих орудий. То есть быстро отстрелялись и уехали. Им есть где спрятаться, учитывая русла рек, лесные массивы и овраги. Но количество прилетов уменьшилось. Поэтому на Харьковском направлении, несмотря на ухудшение погодных условий, скучно не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231202/1051683379.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, шебекино, белгород, белгородская область, граница, харьковская область, обстрелы, всу, россия, украина, миномет, реки
Новости, Шебекино, Белгород, Белгородская область, граница, Харьковская область, обстрелы, ВСУ, Россия, Украина, миномет, реки

Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино

05:00 04.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстрелян Киевский район Донецка
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ, рассказал обозреватель.
Понятно, что Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Некоторые время назад Шебекинский городской округ в течение нескольких дней прожил мирно и спокойно, добавил он.

"[В Шебекино] не было ни обстрелов, ни попыток прорыва ДРГ. А буквально вчера-позавчера работали вражеские дроны-камикадзе, которые сбрасывали взрывные устройства, пытаясь накрыть наши узлы связи и объекты энергоснабжения, связанные с военными", - отметил Алехин.

По-прежнему ВСУ также ведут обстрелы из кочующих орудий. То есть быстро отстрелялись и уехали. Им есть где спрятаться, учитывая русла рек, лесные массивы и овраги. Но количество прилетов уменьшилось. Поэтому на Харьковском направлении, несмотря на ухудшение погодных условий, скучно не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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