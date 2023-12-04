Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино
Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ, рассказал обозреватель.
Понятно, что Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Некоторые время назад Шебекинский городской округ в течение нескольких дней прожил мирно и спокойно, добавил он.
"[В Шебекино] не было ни обстрелов, ни попыток прорыва ДРГ. А буквально вчера-позавчера работали вражеские дроны-камикадзе, которые сбрасывали взрывные устройства, пытаясь накрыть наши узлы связи и объекты энергоснабжения, связанные с военными", - отметил Алехин.
По-прежнему ВСУ также ведут обстрелы из кочующих орудий. То есть быстро отстрелялись и уехали. Им есть где спрятаться, учитывая русла рек, лесные массивы и овраги. Но количество прилетов уменьшилось. Поэтому на Харьковском направлении, несмотря на ухудшение погодных условий, скучно не будет, заключил собеседник издания.
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