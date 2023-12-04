https://ukraina.ru/20231204/1051648420.html

Как на самом деле в Германии относятся к конфликту между Россией и Украиной и вмешательству в него НАТО

Как на самом деле в Германии относятся к конфликту между Россией и Украиной и вмешательству в него НАТО - 04.12.2023 Украина.ру

Как на самом деле в Германии относятся к конфликту между Россией и Украиной и вмешательству в него НАТО

30 ноября в телефонном разговоре с президентом Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил ему свою "непоколебимую поддержку". Но все ли его сограждане одобряют такую политику разжигания и затягивания военной конфронтации?

2023-12-04T07:14

2023-12-04T07:14

2023-12-04T07:38

эксклюзив

зарубежье

германия

украина

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"Пацифисты" на службе НАТОВ Федеративной республике Германия, с учетом ответственности немцев за Вторую мировую войну и ее страшных последствий, традиционно были сильны антимилитаристские настроения. Однако в последние годы – ситуация стала меняться. Сегодня немецкие СМИ активно формируют из России образ врага, якобы вновь "принесшего войну в Европу", и поощряют беспрецедентную милитаризацию. Но о той роли, которую представители Германии сыграли в государственном перевороте в Украине или в войне в Югославии, об участии немецкой армии в конфликте на Балканах – мало кто вспоминает.Несколько парадоксальным образом, но "партию войны" в ФРГ сегодня возглавляют социал-демократы и "зеленые", действующие в коалиции с либералами. Это происходит вопреки тому, что исторически канцлер от СДПГ Вилли Брандт был одним из архитекторов "разрядки" и сближения ФРГ с СССР. А "Союз 90/Зеленые" - впервые в бундестаг попал в 1983 году благодаря требованиям отказаться от размещения баллистических ракет "Першинг-2" и выхода ФРГ из НАТО.Что касается социал-демократии, то очевидно, что ее традиционный оппортунизм сделал возможным и нынешний полностью проамериканский и милитаристский курс СДПГ. Но что касается "зеленых", то тут архитекторам глобализма пришлось поработать несколько больше, постепенно изолируя среди них антивоенные элементы. И сегодня немецкие "зеленые" также радикально поддерживают НАТО и крайне правый режим в Украине - как ранее выступали против войны и неофашизма.Так называемая "прогрессивная повестка" быстро подменила у "зеленых", и у многих левых прежние фундаментальные социальные требования, и сыграла в их интеграции в атлантистскую политику не последнюю роль. Ведь и в НАТО, и в бундесвере сегодня также особое внимание демонстративно уделяется поддержке сексуальных меньшинств и тому подобным вещам. Это и стало для многих леволибералов – суррогатом социального прогресса, который защитники "цветущего сада" из НАТО несут в окружающие "дикие джунгли". Только теперь это политкрректно называется "гуманитарными интервенциями".Кстати говоря, и в бомбардировках Югославии в 1999 году, и во вторжении в Афганистан в 2001-м Германия участвовала при правлении "розово-зеленой" коалиции.Неоднозначная "Альтернатива"Сегодня одной из ведущих политических сил, находящихся в оппозиции "светофорной" коалиции, является партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). АдГ позиционирует себя как "либералов и консерваторов", но обычно ее квалифицируют как крайне правых. Какую же конкретно позицию эта партия занимает по поводу кризиса на Украине, и в отношении НАТО?В большинстве немецких СМИ АдГ усиленно создают имидж "прокремлевской" партии. Также складывается впечатление, что вопрос Украины для нее – едва ли не один из самых приоритетных. Но из более 50 высказываний партийных политиков, размещенных на сайте "Альтернативы" за три последних осенних месяца, только одно посвящено Украине. 8 ноября Максимилиан Кра, член исполнительного Совета АдГ, заявил в связи с рассмотрением заявки Украины на членство в ЕС: "Заявления о скором вступлении Украины совершенно не соответствуют действительности. Украина не соответствует критериям приема, и такое присоединение не произойдет в соответствии с обозримым мирным соглашением". Все остальное - касается мигрантов, COVID, ожесточенной критики правительства и политических конкурентов, призывов жестко разобраться с радикальными экологами и левыми активистами, и так далее.Тем не менее, современная политическая сцена в федеративной республике напоминает временами театр абсурда – правительство "розово-зеленых" ведет Германию по пути невиданной милитаризации. А ультраправые из АдГ критикуют бывших пацифистов и "социалистов" за формирование огромного специального фонда на вооружение в 100 миллиардов евро в то время, как в Германии не хватает денег на школы И безусловно, со стороны АдГ было немало действий и высказываний, которые их оппоненты заклеймили как пророссийские. Так, политики из "Альтернативы" выступают за возобновление поставок российского газа, за снятие санкций с Москвы и за отказ от "гипераморальной внешней политики" в соответствии с геополитическими интересами США.А в начале февраля 2023 года группа депутатов АдГ в бундестаге внесли предложение, названное "мирной инициативой". И тоже охарактеризованное оппонентами как "пропутинское". В ней предлагалось расследовать "военные преступления обеих воюющих сторон", и постепенно вывести армию РФ за границы по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, в соответствии с предложением депутатов от АдГ, необходимо передать – под протекторат ООН, с проведением там новых референдумов об их государственной принадлежности под эгидой ОБСЕ.В качестве "прокремлевских" в немецких СМИ рассматриваются и такие заявления, как например, высказывание депутата Маттиаса Моосдорфа: "Не будет [мира] без исправления ошибок, допущенных при расширении НАТО за счет России" Или запрос федеральному правительству по поводу планов поставок Великобританией снарядов с урановыми сердечниками на Украину.Но что касается внешней политики и НАТО, то тут приоритеты крайне правых достаточно четко расставлены. "США остаются нашим самым важным союзником" - говорится в партийной программе. Но при этом признается: "Для АдГ смягчение отношений с Россией является предпосылкой прочного мира в Европе. В интересах Германии интегрировать Россию в общую структуру политики безопасности…"Правые популисты ничего не имеют и против членства в НАТО – но только если он ограничиться оборонительными задачами. Впрочем, тут заметна определенная критическая эволюция, потому что в предвыборной программе АдГ в 2014 году в отношении альянса говорилось следующее: "НАТО есть и остается краеугольным камнем трансатлантической архитектуры безопасности, важнейшим якорем которой является альянс с США. АдГ поддерживает общее преследование европейских интересов и, таким образом, общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС". В предвыборной же платформе АдГ на выборы в Европарламент в 2024 году НАТО вообще практически не упоминается. Кроме того, что в ней говориться о необходимости исключить из НАТО и не допустить в ЕС – Турцию. К Турции у АдГ, как и к исламским странам вообще особое отношение.Также "Альтернатива" призывает наращивать мощь германской армии так, чтобы бундесвер был готов к конфликтам самой высокой интенсивности.При этом в партии немецких националистов по поводу отношения к России существуют разные точки зрения. Так, Совет АдГ неоднократно останавливал партийных депутатов, намеревавшихся посетить Донецкую и Луганскую области РФ. А депутаты от АдГ Райнер Крафт и Рюдигер Лукассен даже назвал "изменой" выступления однопартийцев Ойгена Шмида и Штеффена Корте в программе Владимира Соловьева. Тот же Лукассен, представитель парламентской группы АфД по оборонной политике, и некоторые другие депутаты резко раскритиковали и предложение своей парламентской группы по отмене признания Косово.Также часть депутатов от "Альтернативы" остро критиковали визит лидера парламентской группы Тино Хрупаллы в посольство РФ 9 мая этого года. Фактически партийная группа в бундестаге расколота, в ней присутствуют и депутаты от АдГ, поддерживающие Украину. Из-за их позиции признание Крыма частью РФ не было включено в "мирный план" от АдГ. Но, кстати говоря, он все равно был отвергнут большинством в бундестаге."Восстание за мир"Так же раскол по поводу событий в Украине наблюдается в Германии и на левом фланге. Партия левых ("Ди Линке") никогда не отличалась однородностью, и по отношению к СВО там тоже разные мнения. Наиболее последовательную позицию против вмешательства НАТО в этот конфликт занимает один из самых ярких политиков в "Ди Линке" Сара Вагенкнехт.Сара резко выступает против нынешней милитаристской политики правящей коалиции, заявляя: "Светофор" хочет определится с самым большим бюджетом на вооружение в истории ФРГ. При этом опять обсуждают урезания для наименее защищенных – бедных, детей, безработных и пенсионеров". А впереди Германию ждет тяжелая зима – с января 2024 года плата на электроэнергию поднимется на 11 процентов, а НДС на газ – с 7 до 19 %. По данным Вагенкнехт, все это приведет к тому, что расходы среднего домохозяйства вырастут в наступающем году на 370 евро. И это при том, что уже прошлой зимой 5,5 миллиона немцев не смогли нормально отапливать свои дома! Так же правительство повышает НДС для общепита до 19 % (выше, чем во Франции, Италии, Испании), что ударит по большинству немцев.Также по мнению Сары Вагенкнехт, отказ от прямых поставок газа из России в результате проамериканского курса правительства уже "ввергло в руины множество предприятий". По прогнозам МВФ, экономику ФРГ в наступающем году ждет очередное падение на еще 0,5 % ВВП.При этом этот популярный левый политик не только выступает в бундестаге или делает заявления в соцсетях, но и проводит массовые митинги против военной эскалации. Так, 25 ноября Сара Вагенкнехт провела большой митинг в Берлине "Построим мир без оружия". В организации антивоенного митинга участвовали также профессор Габриэль Кроне-Шмальц и Михаэль фон дер Шуленбург, 30 лет работавший в странах, охваченных военными конфликтами, в том числе – и в качестве представителя ООН. Протестовать против милитаризации Германии и поставок вооружения ВСУ, за разрядку напряженности и за мирные переговоры по Украине к Бранденбургским воротам вышло, по разным данным, от 20 до 50 тысяч немцев. И это несмотря на то, что накануне велась лихорадочная компания по дискредитации антивоенного митинга, участников которого называли "слугами Путина". Посольство Украины организовало контракцию – собравшую несколько десятков человек.На митинге у Брандебургских ворот было четко заявлено, что началом нынешних событий на Украине послужил насильственный государственный переворот. И намерения Украины вступить в НАТО на фоне дальнейшего расширения этого агрессивного блока. АдГ и другие крайне правые на митинг допущены не были, что снизило возможности для инсинуаций на эту тему у хейтеров Вагенкнехт. Ведь против этого популярного левого политика уже начата массовая компания нападок в СМИ, в том числе и с обвинениями ее в проведении "линии ультраправых".Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер инициировали Manifest fur Frieden ("Манифеста за мир"). Его подписали теолог Марго Кессманн, актриса Ютта Шпайдель и бывший советник по военной политике экс-канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад, и многие другие известные немцы.Также Алиса Шварцер и 27 публичных немецких деятелей еще в апреле 2022 года направили канцлеру Шольцу открытое письмо, в котором предупредили о третьей мировой войне и призвали больше не поставлять в Украину тяжелые вооружения "ни прямо, ни косвенно". В своей еженедельной видеопрограмме Сара Вагенкнехт критикует правительство ФРГ за то, что оно везде – на Украине или в Газе, делает ставку на военную эскалацию и поставки вооружения. А министр обороны Борис Писториус заявляет, что немцы снова должны быть "достойны войны", "стать бойцами", и призывает менять менталитет в обществе. Решение же кабинета Шольца об увеличении военной помощи режиму Зеленского в 2024 году в два раза Сара Вагенкнехт назвала "издевательством над народом нашей страны". И говорит о том, что поставки оружия ничего не дали, "кроме продления страданий и смертей в Украине". Напомним, что Германия является первой в Европе и второй в мире страной по оказанию военной помощи Киеву.Сара Вагенкнехт призывает: "Вместо того, чтобы просто продлевать это бессмысленное кровопролитие и брать все больше расходов на эту прокси-войну для США, правительство должно наконец призвать к прекращению огня между Украиной и Россией". Вагенкнехт также требует вместо безответственных обещаний Украине обеспечить там реальный мир. По ее мнению, военные действия наносят сильный ущерб и самой Германии. Ведь кроме расходов на вооружение и разрушительных потерь от прекращения поставок дешевых российского газа и нефти, правительство ФРГ только на украинских беженцев потратило 14 миллиардов евро. И это не считая расходов, которые несут отдельные муниципалитеты. Как полагает левый политик, основное бремя это конфликта США решили возложить на Европу. Поэтому и ЕС, и Германия должны бороться за немедленное прекращение огня.При этом позиция руководства самой партии "Де Линке" по Украине – крайне противоречива. С одной стороны, там говорят об "агрессии России", но одновременно – призывают к мирным переговорам и отказу от поставок вооружения Киеву, указывая на то, что это выгодно прежде всего оружейным компаниям, прибыли которых баснословно растут. Руководство Левой партии также призывало выходить на антивоенную демонстрацию 25 ноября. Хотя, например, в феврале 2023 года, не поддержало аналогичный митинг Вагенкнехт "Восстание ради мира".Но в целом "Ди Линке" в последние годы больше склонилось к леволиберальной, а не социальной повестке. В связи с этим Сара Вагенкнехт заявила о намерении создать свою собственную левую партию – под лозунгом "За разум и справедливость".Статистика мира и войныА что думают по поводу войны и мира рядовые немцы?Похоже, что поддержка киевского режима – постепенно снижается. По данным института изучения общественного мнения IPSOS, в апреле 2022 года военную помощь Украине поддерживало 55 % немцев, то в январе 2023 года – только 48 %. . Другие источники сообщают, что к июню 2023 года поддержка военной помощи стала еще меньше – 43 % опрошенных.43 % немцев поддерживает санкции против России, а 30 % - считает, что они не стоят тех социальных и экономических последствий для населения Германии, к которым они привели. При этом 75 % немцев полагает, что Германии следует избегать прямого вмешательства в конфликт.После того, как в январе 2023 года правительство ФРГ приняло решение о поставке танков для ВСУ, доля немцев, считающих, что военная помощь зашла слишком далеко, резко выросла – с 26 % до 35 %. Также 53 % выступало тогда за мирные переговоры. По данным же института исследования общественного мнения YouGov, уже в феврале 2023 года 67 процентов немцев поддерживали мирные переговоры России и Украины. Меняется и отношение к украинским беженца. В апреле 2022 года 82 % немцев было за поддержку Германией беженцев из Украины, а в начале 2023 уже 68 %. О многом говорят и следующие цифры. В апреле 2022 года 47 % немцев считали, что в условиях нынешнего экономического кризиса Германия не может себе позволить финансовую поддержку Украины, а в январе 2023 года – таких было уже 56 %. И уже 43 % жителей ФРГ заявляет, что проблемы Украины не являются делом Германии, и немцам в них не следует вмешиваться. При чем таких людей стало на 11 % больше, чем в апреле 2022 года. Это говорит о том, что у жителей Германии все больше нарастает усталость от войны в Украине.На сегодняшний день "Манифест мира" о прекращении поставок вооружения в Украину и немедленное начало мирных переговоров - подписали 650 тысяч человек. Всего же, по данным соцопросов, 39 % немцев поддерживает "Манифест мира". А на востоке Германии, на землях бывшей ГДР, против отправки оружия выступает 59 % жителей.

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Георгий Василевский

эксклюзив, зарубежье, германия, украина