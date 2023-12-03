"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону - 03.12.2023 Украина.ру
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"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону
"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону - 03.12.2023 Украина.ру
"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону
ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы. Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-03T05:00
2023-12-03T05:00
новости
украина
россия
сво
спецслужба
оборона
крым
донбасс
запорожье
всу
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Под предлогом переговоров о перемирии ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы, несвязанные с СВО, рассказал политолог.Он отметил, что такая перестройка стратегии требует от ВСУ много времени, сил и средств. Поэтому Украина и Запад попытаются изобразить готовность к мирным переговорам, добавил эксперт.Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. И в первую очередь, на политико-дипломатическом уровне, подчеркнул специалист.Во-вторых, российские военные знают об этих планах ВСУ. Мы можем нанести противнику быстрые удары и прорывы фронта, которые могут сорвать переговоры или поломать эту стратегию, сказал он.Третье направление - это линия спецслужб. В России есть СВР, ФСБ и ГРУ. Все эти ребята свои задачи хорошо понимают. Они давно противодействуют подобным планам, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051664316.html
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новости, украина, россия, сво, спецслужба, оборона, крым, донбасс, запорожье, всу, вс рф, прорыв, фронт, атаки, харьков, военные, переговоры
Новости, Украина, Россия, СВО, спецслужба, оборона, Крым, Донбасс, Запорожье, ВСУ, ВС РФ, прорыв, фронт, атаки, Харьков, военные, переговоры

"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону

05:00 03.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы. Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Под предлогом переговоров о перемирии ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы, несвязанные с СВО, рассказал политолог.
Он отметил, что такая перестройка стратегии требует от ВСУ много времени, сил и средств. Поэтому Украина и Запад попытаются изобразить готовность к мирным переговорам, добавил эксперт.
"Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье мы Украине точно не отдадим. Более того, у нас (на территории РФ. - Ред.) до сих пор действует Харьковская ВГА. Она работает на очень ограниченной территории на границе с ЛНР", - указал Самойлов.
Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. И в первую очередь, на политико-дипломатическом уровне, подчеркнул специалист.
Во-вторых, российские военные знают об этих планах ВСУ. Мы можем нанести противнику быстрые удары и прорывы фронта, которые могут сорвать переговоры или поломать эту стратегию, сказал он.
Третье направление - это линия спецслужб. В России есть СВР, ФСБ и ГРУ. Все эти ребята свои задачи хорошо понимают. Они давно противодействуют подобным планам, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 14:10
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