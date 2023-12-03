https://ukraina.ru/20231203/1051674826.html

"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону

"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону - 03.12.2023 Украина.ру

"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборону

ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы. Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-03T05:00

2023-12-03T05:00

2023-12-03T05:00

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Под предлогом переговоров о перемирии ВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы, несвязанные с СВО, рассказал политолог.Он отметил, что такая перестройка стратегии требует от ВСУ много времени, сил и средств. Поэтому Украина и Запад попытаются изобразить готовность к мирным переговорам, добавил эксперт.Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. И в первую очередь, на политико-дипломатическом уровне, подчеркнул специалист.Во-вторых, российские военные знают об этих планах ВСУ. Мы можем нанести противнику быстрые удары и прорывы фронта, которые могут сорвать переговоры или поломать эту стратегию, сказал он.Третье направление - это линия спецслужб. В России есть СВР, ФСБ и ГРУ. Все эти ребята свои задачи хорошо понимают. Они давно противодействуют подобным планам, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051664316.html

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