"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
ВСУ хотят перейти к стратегии "очаговой" обороны, выстроив новые укрепления в промышленных городах. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны, рассказал политолог.
ВСУ не смогут создать сплошную линию обороны. Зато они могут выстроить укрепления на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Одновременно они будут атаковать "старые" российские регионы, несвязанные с СВО, добавил он.
"С точки зрения пропаганды такое поведение [для Украины] тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск" (рассуждает украинская пропаганда. - Ред.). Для обороны всегда требуется меньше личного состава и материальных ресурсов", - отметил Самойлов.
Обход и охват ВС РФ пока осуществить не могут, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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