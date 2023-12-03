https://ukraina.ru/20231203/1051668107.html

"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам

"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам - 03.12.2023 Украина.ру

"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам

ВСУ хотят перейти к стратегии "очаговой" обороны, выстроив новые укрепления в промышленных городах. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-03T05:15

2023-12-03T05:15

2023-12-03T05:15

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Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны, рассказал политолог.ВСУ не смогут создать сплошную линию обороны. Зато они могут выстроить укрепления на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Одновременно они будут атаковать "старые" российские регионы, несвязанные с СВО, добавил он.Обход и охват ВС РФ пока осуществить не могут, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051664316.html

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