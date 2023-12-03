"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам - 03.12.2023 Украина.ру
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"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам
"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам - 03.12.2023 Украина.ру
"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам
ВСУ хотят перейти к стратегии "очаговой" обороны, выстроив новые укрепления в промышленных городах. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-03T05:15
2023-12-03T05:15
новости
россия
украина
оборона
наступление
город
укрепления
штурм
славянск
краматорск
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Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны, рассказал политолог.ВСУ не смогут создать сплошную линию обороны. Зато они могут выстроить укрепления на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Одновременно они будут атаковать "старые" российские регионы, несвязанные с СВО, добавил он.Обход и охват ВС РФ пока осуществить не могут, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051664316.html
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новости, россия, украина, оборона, наступление, город, укрепления, штурм, славянск, краматорск, купянск, регионы, ресурсы, атаки, обстрелы
Новости, Россия, Украина, оборона, наступление, город, укрепления, штурм, Славянск, Краматорск, Купянск, регионы, ресурсы, атаки, обстрелы

"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам

05:15 03.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
ВСУ оружие военнослужащий Украина солдат - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
ВСУ хотят перейти к стратегии "очаговой" обороны, выстроив новые укрепления в промышленных городах. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны, рассказал политолог.
ВСУ не смогут создать сплошную линию обороны. Зато они могут выстроить укрепления на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Одновременно они будут атаковать "старые" российские регионы, несвязанные с СВО, добавил он.
"С точки зрения пропаганды такое поведение [для Украины] тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск" (рассуждает украинская пропаганда. - Ред.). Для обороны всегда требуется меньше личного состава и материальных ресурсов", - отметил Самойлов.
Обход и охват ВС РФ пока осуществить не могут, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 14:10
Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по РоссииПредседатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал ситуацию в Авдеевке и усиленное внимание к ней на Западе и предположил, когда населённый пункт будет взят под контроль России
 
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