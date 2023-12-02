В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу - 02.12.2023 Украина.ру
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В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу - 02.12.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:50 мск 2 декабря
2023-12-02T04:01
2023-12-02T04:01
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
сво
бпла
ракеты
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Украинские СМИ также сообщают об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской."Днепр, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 3:37 мск.Ранее взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, сво, бпла, ракеты
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, СВО, БПЛА, ракеты

В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу

04:01 02.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:50 мск 2 декабря
Украинские СМИ также сообщают об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской.
"Днепр, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 3:37 мск.
Ранее взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
01:54
В Херсоне прогремели взрывы Во временно подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывСВОБПЛАракеты
 
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Заголовок открываемого материала
04:01В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
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