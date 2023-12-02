https://ukraina.ru/20231202/1051687192.html

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 02.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-02T02:05

2023-12-02T02:05

2023-12-02T02:06

новости

россия

днр

обстрелы

всу

военные преступления

сцкк

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/41/1034264155_0:124:1600:1024_1920x0_80_0_0_b0c1adc2345ba9f139f504d356ec781b.jpg

Всего украинскими военными по Горловке, Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 38 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 мм; на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступили.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза. Всего было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231201/1051682011.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво