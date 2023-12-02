Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 02.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 02.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:06
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 38 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 мм; на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступили.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза. Всего было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СЦКК, СВО

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:05 02.12.2023 (обновлено: 02:06 02.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 38 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 мм; на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступили.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза. Всего было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.
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Вчера, 19:11
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Заголовок открываемого материала
02:05Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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