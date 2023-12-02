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США будет крайне сложно до конца года предоставить помощь Украине – Кирби

США будет крайне сложно до конца года предоставить помощь Украине – Кирби - 02.12.2023 Украина.ру

США будет крайне сложно до конца года предоставить помощь Украине – Кирби

Без решения Конгресса США по вопросу финансирования киевского режима, Украине будет крайне сложно предоставить финансовую поддержку до конца года. Об этом заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби на онлайн-брифинге

2023-12-02T00:27

2023-12-02T00:27

2023-12-02T00:27

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По его словам, Украине необходима дополнительная помощь и этот вопрос в Белом доме сегодня является "основной причиной для беспокойства". Кроме того, представитель Белого дома подтвердил, что объёмы финансовой помощи за предыдущий месяц стали меньше. По данным украинского министерства финансов, ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода – два миллиарда долларов. Кирби отметил также, что провал украинского контрнаступления связан с тем, что Киев не получил желаемого оружия от Запада. Ранее Джон Кирби уже заявлял, что из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, помощь Украине оказалась под угрозой. Журнал American Conservative сообщал, что рассмотрение Конгрессом США финансирования Украины отдельно от поддержки Израиля практически обнуляет шансы на одобрение помощи Киеву даже в начале 2024 года.

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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация, джон кирби, белый дом