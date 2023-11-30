https://ukraina.ru/20231130/1051640747.html

Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц

Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц - 30.11.2023 Украина.ру

Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц

В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны

2023-11-30T20:16

2023-11-30T20:16

2023-11-30T20:16

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Уточняется, что в минувшем месяце общая цифра внешней помощи составляла 2,8 миллиардов долларов, в сентябре – почти три миллиарда, в августе - 4,6, в июле – 5,3 миллиардов долларов. При этом Украина получила уже 16,5 миллиардов евро из 18-ти по программе макрофинансовой помощи Евросоюза. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Ранее Sky News сообщал, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырёх лет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, евросоюз, военная помощь, военная техника