Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051640747.html
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц - 30.11.2023 Украина.ру
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны
2023-11-30T20:16
2023-11-30T20:16
новости
украина
сво
евросоюз
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_b76c5a3b3287b85d3464056e9908d7f1.jpg.webp
Уточняется, что в минувшем месяце общая цифра внешней помощи составляла 2,8 миллиардов долларов, в сентябре – почти три миллиарда, в августе - 4,6, в июле – 5,3 миллиардов долларов. При этом Украина получила уже 16,5 миллиардов евро из 18-ти по программе макрофинансовой помощи Евросоюза. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Ранее Sky News сообщал, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырёх лет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:539:2048:2075_1920x0_80_0_0_2c6993d5a9d090e8a2c5a0dea26e6d11.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, евросоюз, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, СВО, Евросоюз, военная помощь, военная техника

Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц

20:16 30.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны
"В ноябре деньги давали: Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США; Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США; Всемирный банк - пять млн долларов США", – приводит данные издание "Страна.ua".
Уточняется, что в минувшем месяце общая цифра внешней помощи составляла 2,8 миллиардов долларов, в сентябре – почти три миллиарда, в августе - 4,6, в июле – 5,3 миллиардов долларов.
При этом Украина получила уже 16,5 миллиардов евро из 18-ти по программе макрофинансовой помощи Евросоюза. Срок погашения кредита составляет 35 лет.
Ранее Sky News сообщал, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырёх лет.
 
НовостиУкраинаСВОЕвросоюзвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"
21:20ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд – Sky News
20:59МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
20:51В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины
20:45МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР
20:33Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов
20:27Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
20:17Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдарм
20:16Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
19:56Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
19:55Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене
19:19Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо
19:14Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
19:09Проблемы с "Абрамсами", бессрочный Зеленский. Итоги 30 ноября на Украине
19:01ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью
18:59Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС
18:53Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
18:26МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"
18:26Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
18:25Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине
Лента новостейМолния