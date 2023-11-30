https://ukraina.ru/20231130/1051640747.html
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц - 30.11.2023 Украина.ру
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны
2023-11-30T20:16
2023-11-30T20:16
2023-11-30T20:16
новости
украина
сво
евросоюз
военная помощь
военная техника
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Уточняется, что в минувшем месяце общая цифра внешней помощи составляла 2,8 миллиардов долларов, в сентябре – почти три миллиарда, в августе - 4,6, в июле – 5,3 миллиардов долларов. При этом Украина получила уже 16,5 миллиардов евро из 18-ти по программе макрофинансовой помощи Евросоюза. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Ранее Sky News сообщал, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырёх лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, евросоюз, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, СВО, Евросоюз, военная помощь, военная техника
Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны
"В ноябре деньги давали: Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США; Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США; Всемирный банк - пять млн долларов США", – приводит данные издание "Страна.ua".
Уточняется, что в минувшем месяце общая цифра внешней помощи составляла 2,8 миллиардов долларов, в сентябре – почти три миллиарда, в августе - 4,6, в июле – 5,3 миллиардов долларов.
При этом Украина получила уже 16,5 миллиардов евро из 18-ти по программе макрофинансовой помощи Евросоюза. Срок погашения кредита составляет 35 лет.
Ранее Sky News сообщал, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырёх лет.