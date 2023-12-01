https://ukraina.ru/20231201/1051646004.html

Конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года - American Conservative

Конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года - American Conservative - 01.12.2023 Украина.ру

Конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года - American Conservative

Рассмотрение Конгрессом США финансирования Украины отдельно от поддержки Израиля практически обнуляет шансы на одобрение помощи Киеву даже в начале 2024 года. Об этом сообщает американский журнал American Conservative

2023-12-01T03:32

2023-12-01T03:32

2023-12-01T03:32

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"Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности границ [на юге США], то шансы на увеличение помощи Украине до конца 2023 или в начале 2024 года невелики", - говорится в материале издания.Журнал оценивает позицию республиканцев, которые в очередной раз готовы "разорвать на клочки" теперь уже якобы новый законопроект о совмещённом финансировании Украины и Израиля, предлагаемый лидером демократов в Сенате Митчем Макконнеллом.Представители Республиканской партии солидаризируются в требовании поставить нужды национальной безопасности США выше потребностей финансирования "иностранной войны", жёстко увязывая саму возможность рассмотрения украинского вопроса с изменением политики в вопросах защиты границ собственной страны от мигрантов.В числе прочих издание приводит высказывание представителя Техаса в нижней палате Чипа Роя, который в интервью журналу отметил, что запретил бы упоминать в Конгрессе название восточноевропейской страны до тех пор, пока Вашингтон не займётся защитой границ от мигрантов."Будь я спикером Палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара… Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединённых Штатов, и это в особенности касается Украины", - заявил Рой.Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.

https://ukraina.ru/20231130/1051631765.html

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новости, украина, конгресс сша, военная помощь, сво