Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников - 01.12.2023 Украина.ру
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Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников - 01.12.2023 Украина.ру
Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома, сообщает американский журналист Сеймур Херш 
2023-12-01T22:08
2023-12-01T22:13
новости
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всу
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вс рф
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По его словам, сегодня якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий. Журналист напомнил о нашумевшем интервью главнокомандующего ВСУ журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. В обмен на территории, уточняет Херш, рассматривается вариант при котором Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины при условии того, что альянс не станет размещать там свои войска. Категорически против решения украинского конфликта выступают в Белом доме и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, пишет журналист, настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, всу, валерий залужный, валерий герасимов, вс рф, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Валерий Залужный, Валерий Герасимов, ВС РФ, СВО, переговоры

Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников

22:08 01.12.2023 (обновлено: 22:13 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома, сообщает американский журналист Сеймур Херш 
По его словам, сегодня якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий.
"Серьёзные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – россиянин Валерий Герасимов и украинец Валерий Залужный", – написал Херш в статье на платформе Substack.
Журналист напомнил о нашумевшем интервью главнокомандующего ВСУ журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте.
В обмен на территории, уточняет Херш, рассматривается вариант при котором Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины при условии того, что альянс не станет размещать там свои войска.
"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", сказал мне американский чиновник", - написал Херш.
Категорически против решения украинского конфликта выступают в Белом доме и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, пишет журналист, настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.
 
НовостиУкраинаРоссияВСУВалерий ЗалужныйВалерий ГерасимовВС РФСВОпереговоры
 
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