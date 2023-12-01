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Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников

Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников - 01.12.2023 Украина.ру

Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников

Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома, сообщает американский журналист Сеймур Херш

2023-12-01T22:08

2023-12-01T22:08

2023-12-01T22:13

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По его словам, сегодня якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий. Журналист напомнил о нашумевшем интервью главнокомандующего ВСУ журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. В обмен на территории, уточняет Херш, рассматривается вариант при котором Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины при условии того, что альянс не станет размещать там свои войска. Категорически против решения украинского конфликта выступают в Белом доме и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, пишет журналист, настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу, валерий залужный, валерий герасимов, вс рф, сво, переговоры