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Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников - 01.12.2023 Украина.ру
Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома, сообщает американский журналист Сеймур Херш
2023-12-01T22:08
2023-12-01T22:08
2023-12-01T22:13
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По его словам, сегодня якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий. Журналист напомнил о нашумевшем интервью главнокомандующего ВСУ журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. В обмен на территории, уточняет Херш, рассматривается вариант при котором Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины при условии того, что альянс не станет размещать там свои войска. Категорически против решения украинского конфликта выступают в Белом доме и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, пишет журналист, настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, всу, валерий залужный, валерий герасимов, вс рф, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Валерий Залужный, Валерий Герасимов, ВС РФ, СВО, переговоры
Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
22:08 01.12.2023 (обновлено: 22:13 01.12.2023)
Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома, сообщает американский журналист Сеймур Херш
По его словам
, сегодня якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий.
"Серьёзные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – россиянин Валерий Герасимов и украинец Валерий Залужный", – написал Херш в статье на платформе Substack.
Журналист напомнил о нашумевшем интервью главнокомандующего ВСУ журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте.
В обмен на территории, уточняет Херш, рассматривается вариант при котором Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины при условии того, что альянс не станет размещать там свои войска.
"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", сказал мне американский чиновник", - написал Херш.
Категорически против решения украинского конфликта выступают в Белом доме и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, пишет журналист, настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.