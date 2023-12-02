Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.
Учитывая, что Россия пока ограничила свою тактику в рамках СВО, участвуя в боях на юге и востоке Украины, Киев в этом смысле действительно готовится к расширению конфликта за пределы этих территорий, рассказал политолог.
"И заявление [генерал-лейтенантf ВСУ Сергея] Наева как раз подготавливает среди западной аудитории почву к переходу к этой стратегии. Мол, русские готовят под Смоленском целую армию для новой атаки с территории Белоруссии на Чернигов и Киев, поэтому ВСУ вынуждены запираться в городах и бомбить города в глубине РФ", - подчеркнул Самойлов.
ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение выгодно для Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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Вчера, 06:18Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомбУ России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, — это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро