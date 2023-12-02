https://ukraina.ru/20231202/1051670271.html

Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов

Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов - 02.12.2023 Украина.ру

Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов

Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-02T05:45

2023-12-02T05:45

2023-12-02T05:45

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Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.Учитывая, что Россия пока ограничила свою тактику в рамках СВО, участвуя в боях на юге и востоке Украины, Киев в этом смысле действительно готовится к расширению конфликта за пределы этих территорий, рассказал политолог.ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение выгодно для Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051639725.html

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новости, атаки, россия, украина, всу, обстрелы, оборона, киев, чернигов, белоруссия, вс рф, бомбардировка, наступление, армия