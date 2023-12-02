Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051670271.html
Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов
Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов - 02.12.2023 Украина.ру
Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-02T05:45
2023-12-02T05:45
новости
атаки
россия
украина
всу
обстрелы
оборона
киев
чернигов
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046844959_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_eebf408704b22f527d870c02139716b8.jpg.webp
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.Учитывая, что Россия пока ограничила свою тактику в рамках СВО, участвуя в боях на юге и востоке Украины, Киев в этом смысле действительно готовится к расширению конфликта за пределы этих территорий, рассказал политолог.ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение выгодно для Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051639725.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046844959_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_d9b1655321879988b48f0c19adf8e9fa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, атаки, россия, украина, всу, обстрелы, оборона, киев, чернигов, белоруссия, вс рф, бомбардировка, наступление, армия
Новости, атаки, Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, оборона, Киев, Чернигов, Белоруссия, ВС РФ, бомбардировка, наступление, Армия

Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов

05:45 02.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
Читать в
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.
Учитывая, что Россия пока ограничила свою тактику в рамках СВО, участвуя в боях на юге и востоке Украины, Киев в этом смысле действительно готовится к расширению конфликта за пределы этих территорий, рассказал политолог.
"И заявление [генерал-лейтенантf ВСУ Сергея] Наева как раз подготавливает среди западной аудитории почву к переходу к этой стратегии. Мол, русские готовят под Смоленском целую армию для новой атаки с территории Белоруссии на Чернигов и Киев, поэтому ВСУ вынуждены запираться в городах и бомбить города в глубине РФ", - подчеркнул Самойлов.
ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение выгодно для Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 06:18
Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомбУ России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, — это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиатакиРоссияУкраинаВСУобстрелыоборонаКиевЧерниговБелоруссияВС РФбомбардировканаступлениеАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
06:53Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
06:30Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3
06:19FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
06:17Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична
06:00Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
06:00"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
05:56Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию
05:49Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО
05:45Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов
05:43Борис Рожин: Когда Россия сожжет резервы ВСУ под Авдеевкой, ей придется рискованно наступать на Запорожье
05:30"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
05:28Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль
05:16Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
05:00"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины
04:46Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях
04:45"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
04:30Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist
04:30"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
04:01В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния