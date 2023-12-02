Политолог объяснил, когда Россия объявит новые правила СВО, чтобы напугать Запад и "успокоить" Европу
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полтора года СВО показали, что те правила, которые пытался навязать Запад, для России неприемлемы. Пока Россия свои правила тоже не нарушает, но может объявить новые. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Россия ведет СВО по тем правилам, о которых она сама всем объявила. Возможно, США и Европа сделали вид, что этого не поняли, но это никого не должно волновать. Пока Россия свои правила тоже не нарушает, но может объявить новые. И Запад этого боится, рассказал политолог.
Но полтора года СВО и некоторое время перед спецоперацией показали, что те правила, которые пытался навязать Запад, для России неприемлемы. При этом российское государство беспрекословно эти правила выполняет, добавил он.
"Напомню ситуацию, которая предшествовала переговорам в Стамбуле. [Президент России Владимир] Путин показал результаты этих переговоров на встрече с лидерами африканских государств. Он сказал: "Мы объявили правила, вы не стали их исполнять, пошли по пути подготовки агрессии против Донбасса и Крыма, а мы предприняли превентивные меры", - указал Самойлов.
России никогда не стремилась завоевывать Европу, она только забирала свое. Если она и заходила в Европу, то только с целью ее успокоить и привести к нормальному виду. Это было очень важно для самих европейцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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