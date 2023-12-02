https://ukraina.ru/20231202/1051433775.html

"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины

"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины - 02.12.2023 Украина.ру

"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины

Отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, а также слом однополярного мира с гегемонией США станут гарантией для безопасности российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров

2023-12-02T05:00

2023-12-02T05:00

2023-12-02T05:00

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Точкой невозврата для Украины стала одесская трагедия 2 мая 2014 года, а началом полноценной гражданской войны — авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня того же года, указал писатель.Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела. Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, отметил он.Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

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новости, украина, днр, лнр, одесса, 2 мая 2014 года, сша, запад, россия, безопасность, карта