"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины - 02.12.2023 Украина.ру
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"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины
"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины - 02.12.2023 Украина.ру
"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины
Отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, а также слом однополярного мира с гегемонией США станут гарантией для безопасности российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
2023-12-02T05:00
2023-12-02T05:00
новости
украина
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2 мая 2014 года
сша
запад
россия
безопасность
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Точкой невозврата для Украины стала одесская трагедия 2 мая 2014 года, а началом полноценной гражданской войны — авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня того же года, указал писатель.Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела. Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, отметил он.Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html
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новости, украина, днр, лнр, одесса, 2 мая 2014 года, сша, запад, россия, безопасность, карта
Новости, Украина, ДНР, ЛНР, Одесса, 2 мая 2014 года, США, Запад, Россия, безопасность, карта

"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины

05:00 02.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Одессе
Марш националистов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, а также слом однополярного мира с гегемонией США станут гарантией для безопасности российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
Точкой невозврата для Украины стала одесская трагедия 2 мая 2014 года, а началом полноценной гражданской войны — авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня того же года, указал писатель.
"Учитывая, что этот удар, повторюсь, произошёл практически у меня на глазах, для меня это был культурный шок. Традиционная для украинской ментальности "впертість" в который раз победила мой здравый смысл, и ударом по обладминстрации он буквально "выстрелил себе в ногу", - отметил Бобров.
Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела. Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби, отметил он.
Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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