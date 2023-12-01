https://ukraina.ru/20231201/1051675761.html

Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве

Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве - 01.12.2023 Украина.ру

Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов

2023-12-01T16:22

2023-12-01T16:22

2023-12-01T16:22

видео

клинцевич

артемовск

сво

"ланцет"

бпла

беспилотники

разведка

днр

авдеевка

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00:25 – За счёт чего Россия освободила Хромово? 06:33 – О новинках на фронте; 12:45 – О том, как ВСУ применяют артиллерию; 16:28 – Есть у ВС РФ проблемы со связью? 19:00 – Об отрицательной динамике в рядах ВСУ; 20:42 – О ситуации на авдеевском направлении; 24:00 – Способна ли Россия начать штурм крупных укрепрайонов?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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