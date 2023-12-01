Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве - 01.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231201/1051675761.html
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве - 01.12.2023 Украина.ру
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов
2023-12-01T16:22
2023-12-01T16:22
видео
клинцевич
артемовск
сво
"ланцет"
бпла
беспилотники
разведка
днр
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051675020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6fd5bc964391a9d847ee6ba379c82ef.jpg
00:25 – За счёт чего Россия освободила Хромово? 06:33 – О новинках на фронте; 12:45 – О том, как ВСУ применяют артиллерию; 16:28 – Есть у ВС РФ проблемы со связью? 19:00 – Об отрицательной динамике в рядах ВСУ; 20:42 – О ситуации на авдеевском направлении; 24:00 – Способна ли Россия начать штурм крупных укрепрайонов?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051675020_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c942e9433958e07f89699f371f909070.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, клинцевич, артемовск, сво, "ланцет", бпла, беспилотники, разведка, днр, авдеевка, рэб, снаряды, украина, впк, днепр, мобилизация, мариуполь, связь, штурм, всу, вс рф, артиллерия, видео
Видео, Клинцевич, Артемовск, СВО, "Ланцет", БПЛА, беспилотники, разведка, ДНР, Авдеевка, РЭБ, снаряды, Украина, ВПК, Днепр, мобилизация, Мариуполь, связь, штурм, ВСУ, ВС РФ, артиллерия

Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве

16:22 01.12.2023
 
Читать в
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов
00:25 – За счёт чего Россия освободила Хромово?
06:33 – О новинках на фронте;
12:45 – О том, как ВСУ применяют артиллерию;
16:28 – Есть у ВС РФ проблемы со связью?
19:00 – Об отрицательной динамике в рядах ВСУ;
20:42 – О ситуации на авдеевском направлении;
24:00 – Способна ли Россия начать штурм крупных укрепрайонов?
 
ВидеоКлинцевичАртемовскСВО"Ланцет"БПЛАбеспилотникиразведкаДНРАвдеевкаРЭБснарядыУкраинаВПКДнепрмобилизацияМариупольсвязьштурмВСУВС РФартиллерия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Швейцарцы заблокировала 8,8 млрд долларов активов россиян
17:09Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН
17:08Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку
17:07Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки
17:03В Киеве упал строительный кран, затопило целую улицу
17:02Михаил Подоляк, биография
17:01Украина договорилась с Польшей об открытии КПП для пустых фур
17:01Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
16:46Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ
16:35Богдан Безпалько: Когда Зеленский перейдет красные линии для США, произойдет мятеж патриотичных офицеров
16:22Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
16:13Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
16:12На Украине военкоматы получат списки студентов и работников предприятий
16:08Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - Пискарев
16:07В ДНР появится региональный маткапитал
16:07Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19
15:12Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке
15:11Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
15:10Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы
15:06Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления
Лента новостейМолния