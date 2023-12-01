https://ukraina.ru/20231201/1051675761.html
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве - 01.12.2023 Украина.ру
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов
2023-12-01T16:22
2023-12-01T16:22
2023-12-01T16:22
видео
клинцевич
артемовск
сво
"ланцет"
бпла
беспилотники
разведка
днр
авдеевка
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00:25 – За счёт чего Россия освободила Хромово? 06:33 – О новинках на фронте; 12:45 – О том, как ВСУ применяют артиллерию; 16:28 – Есть у ВС РФ проблемы со связью? 19:00 – Об отрицательной динамике в рядах ВСУ; 20:42 – О ситуации на авдеевском направлении; 24:00 – Способна ли Россия начать штурм крупных укрепрайонов?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, клинцевич, артемовск, сво, "ланцет", бпла, беспилотники, разведка, днр, авдеевка, рэб, снаряды, украина, впк, днепр, мобилизация, мариуполь, связь, штурм, всу, вс рф, артиллерия, видео
Видео, Клинцевич, Артемовск, СВО, "Ланцет", БПЛА, беспилотники, разведка, ДНР, Авдеевка, РЭБ, снаряды, Украина, ВПК, Днепр, мобилизация, Мариуполь, связь, штурм, ВСУ, ВС РФ, артиллерия
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорыве
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов
00:25 – За счёт чего Россия освободила Хромово?
06:33 – О новинках на фронте;
12:45 – О том, как ВСУ применяют артиллерию;
16:28 – Есть у ВС РФ проблемы со связью?
19:00 – Об отрицательной динамике в рядах ВСУ;
20:42 – О ситуации на авдеевском направлении;
24:00 – Способна ли Россия начать штурм крупных укрепрайонов?