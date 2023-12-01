https://ukraina.ru/20231201/1051663856.html

"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ

"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру

"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ

На передовой не хватает самого необходимого, за шлем и бронежилеты приходится платить из своего кармана, заявил немецкий наёмник на Украине журналистам Bild

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:27

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Михаэл, пишет Bild, родом из Баварии, сейчас участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Журналисты сообщили, что он воевал и в Афганистане.Иногда, поделился с журналистами немецкий солдат, не хватает самого необходимого. Он уже неделю ничего не ел, а бартерные сделки с гражданскими лицами – обычное явление.Михаэл рассказал и о полученном ранении. Осколком гранаты ранило левую ногу наёмника. Его американский товарищ помог ему добратсья до базы, после чего немца направили в полевой госпиталь в Харькове. Через ва месяца он вернулся на фронт.

https://ukraina.ru/20231127/1051352528.html

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2023

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новости, украина, германия, иностранные наемники, всу, бавария