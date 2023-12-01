"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231201/1051663856.html
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
На передовой не хватает самого необходимого, за шлем и бронежилеты приходится платить из своего кармана, заявил немецкий наёмник на Украине журналистам Bild
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:27
новости
украина
германия
иностранные наемники
всу
бавария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051661256_0:218:868:706_1920x0_80_0_0_8778506cf0702bdc524ca92dc2a9f936.jpg.webp
Михаэл, пишет Bild, родом из Баварии, сейчас участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Журналисты сообщили, что он воевал и в Афганистане.Иногда, поделился с журналистами немецкий солдат, не хватает самого необходимого. Он уже неделю ничего не ел, а бартерные сделки с гражданскими лицами – обычное явление.Михаэл рассказал и о полученном ранении. Осколком гранаты ранило левую ногу наёмника. Его американский товарищ помог ему добратсья до базы, после чего немца направили в полевой госпиталь в Харькове. Через ва месяца он вернулся на фронт.
https://ukraina.ru/20231127/1051352528.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051661256_0:182:868:833_1920x0_80_0_0_52d56c4d284fe0cea60d8f66267dee15.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, иностранные наемники, всу, бавария
Новости, Украина, Германия, иностранные наемники, ВСУ, Бавария

"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ

13:27 01.12.2023
 
© из личного архива
© из личного архива
Читать в
На передовой не хватает самого необходимого, за шлем и бронежилеты приходится платить из своего кармана, заявил немецкий наёмник на Украине журналистам Bild
Михаэл, пишет Bild, родом из Баварии, сейчас участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Журналисты сообщили, что он воевал и в Афганистане.

"За шлем и бронежилеты я заплатил из собственного кармана 2000 евро, — говорит Михаэл, — Поставленное Украиной защитное оборудование не обеспечивает никакой защиты от боевых патронов и взрывных устройств. Я спрашиваю себя, где миллиарды из ЕС и США?"

Иногда, поделился с журналистами немецкий солдат, не хватает самого необходимого. Он уже неделю ничего не ел, а бартерные сделки с гражданскими лицами – обычное явление.
"Туалетная бумага — ценная валюта. Но необязательно. Два рулона туалетной бумаги равны одной бутылке пепси, это коэффициент конверсии", - пишет Bild.
Михаэл рассказал и о полученном ранении. Осколком гранаты ранило левую ногу наёмника. Его американский товарищ помог ему добратсья до базы, после чего немца направили в полевой госпиталь в Харькове. Через ва месяца он вернулся на фронт.
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
27 ноября, 06:38
Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?Глава Пентагона Ллойд Остин, посещая Польшу, встретился с находящимися там американскими военными, которым заявил, что скоро они могут принять участие в конфликте с Россией. По словам Остина, "Путин не остановится, если захватит Украину"
 
НовостиУкраинаГерманияиностранные наемникиВСУБавария
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине
14:10Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по России
14:04Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу
14:02"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
13:41Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров
13:33Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова
13:32"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада
13:27"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
13:26С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину
13:00Зеленский о наступлении, задержание подозреваемого, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
12:50Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ
12:49Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные
12:48Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам
12:32Большой дурдом. Камбала с Богородицей, икона с псом и прочие мерзости украинского режима
12:17Зеленский объяснил отмену выборов на Украине одной проблемой
12:16Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП
12:11Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге
12:10Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин
12:09Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative
11:50Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое
Лента новостейМолния