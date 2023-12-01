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"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
На передовой не хватает самого необходимого, за шлем и бронежилеты приходится платить из своего кармана, заявил немецкий наёмник на Украине журналистам Bild
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:27
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Михаэл, пишет Bild, родом из Баварии, сейчас участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Журналисты сообщили, что он воевал и в Афганистане.Иногда, поделился с журналистами немецкий солдат, не хватает самого необходимого. Он уже неделю ничего не ел, а бартерные сделки с гражданскими лицами – обычное явление.Михаэл рассказал и о полученном ранении. Осколком гранаты ранило левую ногу наёмника. Его американский товарищ помог ему добратсья до базы, после чего немца направили в полевой госпиталь в Харькове. Через ва месяца он вернулся на фронт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, иностранные наемники, всу, бавария
Новости, Украина, Германия, иностранные наемники, ВСУ, Бавария
"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
На передовой не хватает самого необходимого, за шлем и бронежилеты приходится платить из своего кармана, заявил немецкий наёмник на Украине журналистам Bild
Михаэл, пишет Bild, родом из Баварии, сейчас участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Журналисты сообщили, что он воевал и в Афганистане.
"За шлем и бронежилеты я заплатил из собственного кармана 2000 евро, — говорит Михаэл, — Поставленное Украиной защитное оборудование не обеспечивает никакой защиты от боевых патронов и взрывных устройств. Я спрашиваю себя, где миллиарды из ЕС и США?"
Иногда, поделился с журналистами немецкий солдат, не хватает самого необходимого. Он уже неделю ничего не ел, а бартерные сделки с гражданскими лицами – обычное явление.
"Туалетная бумага — ценная валюта. Но необязательно. Два рулона туалетной бумаги равны одной бутылке пепси, это коэффициент конверсии", - пишет Bild.
Михаэл рассказал и о полученном ранении. Осколком гранаты ранило левую ногу наёмника. Его американский товарищ помог ему добратсья до базы, после чего немца направили в полевой госпиталь в Харькове. Через ва месяца он вернулся на фронт.