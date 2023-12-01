https://ukraina.ru/20231201/1051660391.html

Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам

Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам - 01.12.2023 Украина.ру

Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам

Город выплатит 30 тысяч гривен каждому новобранцу

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:48

новости

виталий кличко

киев

всу

выплаты

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Киевляне, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины с декабря, получат материальное подспорье в размере 30 тысяч гривен (73 000 рублей). Об этом 1 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале."Город нашел средства для выплаты 30 тысяч гривен каждому новобранцу", — написал Кличко.По его словам, городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.Ранее мэр Киева жаловался, что Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ и "направлять средства из бюджетов городов защитникам" Украины.

https://ukraina.ru/20231109/1050897101.html

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новости, виталий кличко, киев, всу, выплаты