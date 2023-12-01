Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Город выплатит 30 тысяч гривен каждому новобранцу
Киевляне, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины с декабря, получат материальное подспорье в размере 30 тысяч гривен (73 000 рублей). Об этом 1 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
"Город нашел средства для выплаты 30 тысяч гривен каждому новобранцу", — написал Кличко.
По его словам, городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.
Ранее мэр Киева жаловался, что Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ и "направлять средства из бюджетов городов защитникам" Украины.