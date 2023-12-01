Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам - 01.12.2023 Украина.ру
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Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам
Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам - 01.12.2023 Украина.ру
Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам
Город выплатит 30 тысяч гривен каждому новобранцу
2023-12-01T12:48
2023-12-01T12:48
новости
виталий кличко
киев
всу
выплаты
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Киевляне, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины с декабря, получат материальное подспорье в размере 30 тысяч гривен (73 000 рублей). Об этом 1 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале."Город нашел средства для выплаты 30 тысяч гривен каждому новобранцу", — написал Кличко.По его словам, городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.Ранее мэр Киева жаловался, что Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ и "направлять средства из бюджетов городов защитникам" Украины.
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новости, виталий кличко, киев, всу, выплаты
Новости, Виталий Кличко, Киев, ВСУ, выплаты

Кличко пообещал заплатить мобилизованным киевлянам

12:48 01.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Город выплатит 30 тысяч гривен каждому новобранцу
Киевляне, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины с декабря, получат материальное подспорье в размере 30 тысяч гривен (73 000 рублей). Об этом 1 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
"Город нашел средства для выплаты 30 тысяч гривен каждому новобранцу", — написал Кличко.
По его словам, городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.
Ранее мэр Киева жаловался, что Верховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ и "направлять средства из бюджетов городов защитникам" Украины.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 16:29
Кличко наградили такой же премией, как и МеркельАссоциация "Немецкое сообщество" поставила Кличко в один ряд с экс-канцлером Ангелой Меркель. Мэру Киева вручили премию "Немецкого общества" за приверженность демократии
 
НовостиВиталий КличкоКиевВСУвыплаты
 
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