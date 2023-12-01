https://ukraina.ru/20231201/1051656489.html

Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев

Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев - 01.12.2023 Украина.ру

Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, каким запомнится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер,... Украина.ру, 01.12.2023

2023-12-01T11:18

2023-12-01T11:18

2023-12-01T11:18

дмитрий евстафьев

видео

генри киссинджер

сша

переговоры

украина

сво

спецоперация

джо байден

ссср

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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, каким запомнится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, как США разрушили глобальное информационное общество и о многом другом: 00:44 – О главной трагедии Генри Киссинджера.05:30 – Новая американская элита: кто эти люди? 08:02 – Кому выгодна заморозка конфликта? О вероятности перемирия.16:17 – Что происходит с западной медиаповесткой? 22:18 – Слова Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве переговоров России и Украины в начале СВО. Напомним, 30 ноября в возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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