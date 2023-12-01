Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев - 01.12.2023 Украина.ру
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Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев
Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев - 01.12.2023 Украина.ру
Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, каким запомнится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер,... Украина.ру, 01.12.2023
2023-12-01T11:18
2023-12-01T11:18
дмитрий евстафьев
видео
генри киссинджер
сша
переговоры
украина
сво
спецоперация
джо байден
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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, каким запомнится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, как США разрушили глобальное информационное общество и о многом другом: 00:44 – О главной трагедии Генри Киссинджера.05:30 – Новая американская элита: кто эти люди? 08:02 – Кому выгодна заморозка конфликта? О вероятности перемирия.16:17 – Что происходит с западной медиаповесткой? 22:18 – Слова Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве переговоров России и Украины в начале СВО. Напомним, 30 ноября в возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
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дмитрий евстафьев, видео, генри киссинджер, сша, переговоры, украина, сво, спецоперация, джо байден, ссср, владимир путин, крым, авдеевка, давид арахамия, холодная война, видео
Дмитрий Евстафьев, Видео, Генри Киссинджер, США, переговоры, Украина, СВО, Спецоперация, Джо Байден, СССР, Владимир Путин, Крым, Авдеевка, Давид Арахамия, холодная война

Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев

11:18 01.12.2023
 
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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, каким запомнится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, как США разрушили глобальное информационное общество и о многом другом:
00:44 – О главной трагедии Генри Киссинджера.
05:30 – Новая американская элита: кто эти люди?
08:02 – Кому выгодна заморозка конфликта? О вероятности перемирия.
16:17 – Что происходит с западной медиаповесткой?
22:18 – Слова Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве переговоров России и Украины в начале СВО.
Напомним, 30 ноября в возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
 
Дмитрий ЕвстафьевВидеоГенри КиссинджерСШАпереговорыУкраинаСВОСпецоперацияДжо БайденСССРВладимир ПутинКрымАвдеевкаДавид Арахамияхолодная война
 
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Заголовок открываемого материала
11:19Европа не готова к войне с Россией и будет "смыта" - The Times
11:18Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев
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