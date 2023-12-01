Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки - 01.12.2023 Украина.ру
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Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки
Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки - 01.12.2023 Украина.ру
Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки
Также активные бои велись вблизи Новокалинового
2023-12-01T17:07
2023-12-01T17:07
новости
новости украины
авдеевка
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Российские вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевки в ДНР и продолжают наступление. Информацию публикуют украинские СМИ со ссылкой на сводку американского Института изучения войны"Российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись на запад от железной дороги в 3-х км северо-западнее Авдеевки и вблизи Новокалинового (11 км на северо-запад от Авдеевки)", – пишет УНИАН."️На северном фланге Авдеевского направления ВС России выбили противника с позиций в лесопосадке у н.п. Новокалиново. Наши артиллеристы продолжают наносить постоянные удары по врагу, занявшего оборону на коксохимическом заводе", – утверждают авторы российского телеграм-канала "Два майора" утром 1 декабря.По информации "Суспільне", распутица на полях у Авдеевки осложняет работу транспортных средств. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.В официальной сводке Минобороны России от 1 декабря информации о боевых действиях в районе Авдеевки нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, авдеевка
Новости, Новости Украины, Авдеевка

Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки

17:07 01.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Также активные бои велись вблизи Новокалинового
Российские вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевки в ДНР и продолжают наступление. Информацию публикуют украинские СМИ со ссылкой на сводку американского Института изучения войны
"Российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись на запад от железной дороги в 3-х км северо-западнее Авдеевки и вблизи Новокалинового (11 км на северо-запад от Авдеевки)", – пишет УНИАН.
"️На северном фланге Авдеевского направления ВС России выбили противника с позиций в лесопосадке у н.п. Новокалиново. Наши артиллеристы продолжают наносить постоянные удары по врагу, занявшего оборону на коксохимическом заводе", – утверждают авторы российского телеграм-канала "Два майора" утром 1 декабря.
По информации "Суспільне", распутица на полях у Авдеевки осложняет работу транспортных средств. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.
В официальной сводке Минобороны России от 1 декабря информации о боевых действиях в районе Авдеевки нет.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября, 14:50
Населенный пункт Артемовское в ДНР перешел под контроль ВС РФОб успешно выполненной задаче 29 ноября сообщило Минобороны РФ
 
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