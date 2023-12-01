Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Также активные бои велись вблизи Новокалинового
Российские вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевки в ДНР и продолжают наступление. Информацию публикуют украинские СМИ со ссылкой на сводку американского Института изучения войны
"Российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись на запад от железной дороги в 3-х км северо-западнее Авдеевки и вблизи Новокалинового (11 км на северо-запад от Авдеевки)", – пишет УНИАН.
"️На северном фланге Авдеевского направления ВС России выбили противника с позиций в лесопосадке у н.п. Новокалиново. Наши артиллеристы продолжают наносить постоянные удары по врагу, занявшего оборону на коксохимическом заводе", – утверждают авторы российского телеграм-канала "Два майора" утром 1 декабря.
По информации "Суспільне", распутица на полях у Авдеевки осложняет работу транспортных средств. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.
В официальной сводке Минобороны России от 1 декабря информации о боевых действиях в районе Авдеевки нет.