https://ukraina.ru/20231201/1051655046.html

Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки

Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки - 01.12.2023 Украина.ру

Украинские СМИ сообщают о продвижении российских войск в районе Авдеевки

Также активные бои велись вблизи Новокалинового

2023-12-01T17:07

2023-12-01T17:07

2023-12-01T17:07

новости

новости украины

авдеевка

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Российские вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевки в ДНР и продолжают наступление. Информацию публикуют украинские СМИ со ссылкой на сводку американского Института изучения войны"Российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись на запад от железной дороги в 3-х км северо-западнее Авдеевки и вблизи Новокалинового (11 км на северо-запад от Авдеевки)", – пишет УНИАН."️На северном фланге Авдеевского направления ВС России выбили противника с позиций в лесопосадке у н.п. Новокалиново. Наши артиллеристы продолжают наносить постоянные удары по врагу, занявшего оборону на коксохимическом заводе", – утверждают авторы российского телеграм-канала "Два майора" утром 1 декабря.По информации "Суспільне", распутица на полях у Авдеевки осложняет работу транспортных средств. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.В официальной сводке Минобороны России от 1 декабря информации о боевых действиях в районе Авдеевки нет.

https://ukraina.ru/20231129/1051589422.html

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