Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино - 01.12.2023 Украина.ру
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Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино
Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино - 01.12.2023 Украина.ру
Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино
Российские бойцы из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 1 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-01T04:55
2023-12-01T04:55
новости
россия
запорожская область
сво
вс рф
всу
потери всу
бронетехника
leopard-2 (танк)
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Источник предоставил агентству подтверждающие уничтожение танка видеокадры, снятые с дрона-камикадзе, а также с камеры БПЛА, корректирующего атаку."В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчёта FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - рассказал источник.Камера дрона-камикадзе показывает приближение БПЛА к танку Leopard модификации 2A4. На записи с камеры корректировщика видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд.Американский журнал Forbes в ноябре писал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли не менее 13 из 71 поставленного Leopard 2. По данным Минобороны РФ, только за июнь-июль было уничтожено 25 немецких танков Leopard различных модификаций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, сво, вс рф, всу, потери всу, бронетехника, leopard-2 (танк)
Новости, Россия, Запорожская область, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, бронетехника, Leopard-2 (танк)

Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино

04:55 01.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские бойцы из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 1 декабря сообщает РИА Новости
Источник предоставил агентству подтверждающие уничтожение танка видеокадры, снятые с дрона-камикадзе, а также с камеры БПЛА, корректирующего атаку.
"В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчёта FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - рассказал источник.
Камера дрона-камикадзе показывает приближение БПЛА к танку Leopard модификации 2A4. На записи с камеры корректировщика видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд.
Американский журнал Forbes в ноябре писал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли не менее 13 из 71 поставленного Leopard 2. По данным Минобороны РФ, только за июнь-июль было уничтожено 25 немецких танков Leopard различных модификаций.
29 ноября, 13:24
Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине Германия собирается не только передавать свое оружие ВСУ, но развернуть на Украине его производство. А кроме того началось подозрительное прямое присутствие немецких вооруженных сил в Прибалтике. Чего же хочет Бундесвер?
 
НовостиРоссияЗапорожская областьСВОВС РФВСУпотери ВСУбронетехникаLeopard-2 (танк)
 
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