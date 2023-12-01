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Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино

Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино - 01.12.2023 Украина.ру

Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино

Российские бойцы из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 1 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-01T04:55

2023-12-01T04:55

2023-12-01T04:55

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leopard-2 (танк)

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Источник предоставил агентству подтверждающие уничтожение танка видеокадры, снятые с дрона-камикадзе, а также с камеры БПЛА, корректирующего атаку."В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчёта FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - рассказал источник.Камера дрона-камикадзе показывает приближение БПЛА к танку Leopard модификации 2A4. На записи с камеры корректировщика видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд.Американский журнал Forbes в ноябре писал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли не менее 13 из 71 поставленного Leopard 2. По данным Минобороны РФ, только за июнь-июль было уничтожено 25 немецких танков Leopard различных модификаций.

https://ukraina.ru/20231129/1051572731.html

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новости, россия, запорожская область, сво, вс рф, всу, потери всу, бронетехника, leopard-2 (танк)