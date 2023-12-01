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Украинцы назвали польских протестующих пиратами

Украинцы назвали польских протестующих пиратами - 01.12.2023 Украина.ру

Украинцы назвали польских протестующих пиратами

Украинские водители перешли к оскорблениям в попытке повлиять на ситуацию на границе с Польшей, где с 6 ноября продолжаются протесты польских перевозчиков. Блокирующих проезд на КПП украинцы обозвали пиратами, передаёт издание País

2023-12-01T01:40

2023-12-01T01:40

2023-12-01T01:40

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украина

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пересечение границы

кпп

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Ему, как и многим другим украинцам, пришлось простоять в очереди на границе семь дней, без доступа к душу и туалету. Ранее заместитель главы министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью Reuters заявил, что потери импорта страны из-за блокирования границы польскими перевозчиками могут составить не менее 20%. Качка сослался на неопубликованные данные правительства, по которым страна закупила товаров на сумму в 3,8 млрд долларов за 26 дней ноября по сравнению с 5,2 млрд долларов в прошлом месяце. Участники акции пообещали не расширять протесты, но прекращать их не собираются.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, протесты, пересечение границы, кпп