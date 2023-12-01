Украинцы назвали польских протестующих пиратами - 01.12.2023 Украина.ру
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Украинцы назвали польских протестующих пиратами
Украинцы назвали польских протестующих пиратами - 01.12.2023 Украина.ру
Украинцы назвали польских протестующих пиратами
Украинские водители перешли к оскорблениям в попытке повлиять на ситуацию на границе с Польшей, где с 6 ноября продолжаются протесты польских перевозчиков. Блокирующих проезд на КПП украинцы обозвали пиратами, передаёт издание País
2023-12-01T01:40
2023-12-01T01:40
новости
украина
польша
протесты
пересечение границы
кпп
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Ему, как и многим другим украинцам, пришлось простоять в очереди на границе семь дней, без доступа к душу и туалету. Ранее заместитель главы министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью Reuters заявил, что потери импорта страны из-за блокирования границы польскими перевозчиками могут составить не менее 20%. Качка сослался на неопубликованные данные правительства, по которым страна закупила товаров на сумму в 3,8 млрд долларов за 26 дней ноября по сравнению с 5,2 млрд долларов в прошлом месяце. Участники акции пообещали не расширять протесты, но прекращать их не собираются.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, украина, польша, протесты, пересечение границы, кпп
Новости, Украина, Польша, протесты, пересечение границы, КПП

Украинцы назвали польских протестующих пиратами

01:40 01.12.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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Украинские водители перешли к оскорблениям в попытке повлиять на ситуацию на границе с Польшей, где с 6 ноября продолжаются протесты польских перевозчиков. Блокирующих проезд на КПП украинцы обозвали пиратами, передаёт издание País

"Эти люди (прим. ред. - участники протеста) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы", — приводит СМИ слова украинского водителя Михаила.

Ему, как и многим другим украинцам, пришлось простоять в очереди на границе семь дней, без доступа к душу и туалету.
Ранее заместитель главы министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью Reuters заявил, что потери импорта страны из-за блокирования границы польскими перевозчиками могут составить не менее 20%. Качка сослался на неопубликованные данные правительства, по которым страна закупила товаров на сумму в 3,8 млрд долларов за 26 дней ноября по сравнению с 5,2 млрд долларов в прошлом месяце.
Участники акции пообещали не расширять протесты, но прекращать их не собираются.
 
НовостиУкраинаПольшапротестыпересечение границыКПП
 
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