"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию
В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
На сегодняшний день разработана упрощенная процедура трансграничного перемещения для бизнеса из-за рубежа. Германия и другие европейские страны с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса в Россию, рассказал экс-депутат.
На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, добавил эксперт.
"Это предприятие, которое работало очень долго и успешно на российский рынок, его знают потребители, но в связи с санкционной политикой Запада этот рынок пропал. Поэтому предприятие переезжает не каким-то филиалом, а переносится на 100% со всеми своими наработками, рецептами, патентами", - отметил Гердт.
В Россию приедут не просто специалисты со своими деньгами, детьми и семьями, но и со своим бизнесом и новейшими разработками. Ради объединения двух народов стоит приехать в Москву, ради этого стоит работать и, наверное, немножко рисковать тоже стоит, заключил собеседник издания.
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Вчера, 04:27Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношенияЭкс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как народная дипломатия может объединить Германию и Россию, а также поделился новостями о релокации европейской промышленности в РФ