"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию - 01.12.2023 Украина.ру
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"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию
"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию - 01.12.2023 Украина.ру
"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию
В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:20
2023-12-01T04:20
новости
германия
россия
предприятие
банкротство
промышленность
бизнес
москва
народ
немцы
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На сегодняшний день разработана упрощенная процедура трансграничного перемещения для бизнеса из-за рубежа. Германия и другие европейские страны с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса в Россию, рассказал экс-депутат.На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, добавил эксперт.В Россию приедут не просто специалисты со своими деньгами, детьми и семьями, но и со своим бизнесом и новейшими разработками. Ради объединения двух народов стоит приехать в Москву, ради этого стоит работать и, наверное, немножко рисковать тоже стоит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051598488.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, предприятие, банкротство, промышленность, бизнес, москва, народ, немцы, санкции, завод
Новости, Германия, Россия, предприятие, Банкротство, промышленность, бизнес, Москва, народ, немцы, санкции, завод

"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию

04:20 01.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
На сегодняшний день разработана упрощенная процедура трансграничного перемещения для бизнеса из-за рубежа. Германия и другие европейские страны с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса в Россию, рассказал экс-депутат.
На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, добавил эксперт.
"Это предприятие, которое работало очень долго и успешно на российский рынок, его знают потребители, но в связи с санкционной политикой Запада этот рынок пропал. Поэтому предприятие переезжает не каким-то филиалом, а переносится на 100% со всеми своими наработками, рецептами, патентами", - отметил Гердт.
В Россию приедут не просто специалисты со своими деньгами, детьми и семьями, но и со своим бизнесом и новейшими разработками. Ради объединения двух народов стоит приехать в Москву, ради этого стоит работать и, наверное, немножко рисковать тоже стоит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вальдемар Гердт интервью - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 04:27
Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношенияЭкс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как народная дипломатия может объединить Германию и Россию, а также поделился новостями о релокации европейской промышленности в РФ
 
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