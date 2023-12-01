https://ukraina.ru/20231201/1051634807.html

"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию

"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию - 01.12.2023 Украина.ру

"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию

В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T04:20

2023-12-01T04:20

2023-12-01T04:20

новости

германия

россия

предприятие

банкротство

промышленность

бизнес

москва

народ

немцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/24/1027412417_0:139:2854:1744_1920x0_80_0_0_64d45137528803e50976ec25915c438b.jpg.webp

На сегодняшний день разработана упрощенная процедура трансграничного перемещения для бизнеса из-за рубежа. Германия и другие европейские страны с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса в Россию, рассказал экс-депутат.На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, добавил эксперт.В Россию приедут не просто специалисты со своими деньгами, детьми и семьями, но и со своим бизнесом и новейшими разработками. Ради объединения двух народов стоит приехать в Москву, ради этого стоит работать и, наверное, немножко рисковать тоже стоит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051598488.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, предприятие, банкротство, промышленность, бизнес, москва, народ, немцы, санкции, завод