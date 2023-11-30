https://ukraina.ru/20231130/1051635700.html

Киссинджер как отражение эпохи. Эксперты о жизни и смерти великого геополитика

Киссинджер как отражение эпохи. Эксперты о жизни и смерти великого геополитика - 30.11.2023 Украина.ру

Киссинджер как отражение эпохи. Эксперты о жизни и смерти великого геополитика

На 101 году жизни умер выдающийся американский государственный деятель Генри Киссинджер.

2023-11-30T17:48

2023-11-30T17:48

2023-11-30T17:48

эксклюзив

генри киссинджер

сша

соцсети

владимир путин

эксперты

алексей пушков

татьяна поп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051636300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc0f1d8a2d23a9a4a38acc9d84dcf492.jpg

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США: "Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире", — сообщается в письме Путина, которое размещено на сайте президента. Российские и украинские эксперты в своих соцсетях написали о значении Киссинджера в развитии двух стран.Политолог Максим ЖаровВ США завершился век Киссинджера. В том числе и стараниями Генри Киссинджера Америка до сих пор отчаянно цепляется за свои "счастливые" 1970-е и никак не может уйти от той самой роли "мирового жандарма", которую она уже не в состоянии выполнять. Киссинджер останется в мировой истории как великолепный "челночный" политик-посредник, главной задачей которого всегда было натягивание совы на глобус в любых мировых конфликтах в интересах Соединенных Штатов. Внутри США это постоянное желание американской элиты "казаться, а не быть" привело к появлению таких феноменов как Дональд Трамп, BLM-движение, "люди недоразвалившие СССР" и невменяемый президент США Джо Байден, всерьёз претендующий на переизбрание. Но вот как Генри Киссинджер в действительности относился к тому, что его любимая Америка так сильно подзадержалась в своих "счастливых" 1970-х, мы уже никогда и не узнаем...И пусть пухом будет Генри Киссинджеру американская земля.Политолог Александр ШпаковскийС определенным скепсисом отношусь к клише в духе "ушла эпоха", "он был последним из могикан". Пройдет время и на страницах газет появятся новые "могикане" и "мастодонты", "политические динозавры" из ныне живущих и здравствующих политиков, дипломатов, журналистов и пр. Покойный Генри Киссинджер, безусловно, был выдающимся государственным деятелем США. Именно Соединённых Шатов Америки. Этим все сказано. А у нашего мира другие герои. Как-то так.Сенатор Алексей ПушковСмерть Генри Киссинджера - неординарное событие, поскольку личность была неординарная. По сути, это конец целой эпохи, которая была отмечена ядерным противостояние между СССР и США, "холодной войной" 1960-1980-ых, разрядкой 1970-ых, распадом СССР, превращением России в "младшего партнера США", расширением НАТО и т.д. Закончилась эта эпоха новой "холодной", а точнее - "ледяной войной", когда США прервали почти все связи с Россией и взяли курс на ее стратегическое поражение. Мне довелось встречаться с Киссинджером не раз - и в качестве обозревателя, и в качестве главы Комитета Госдумы по международным делам. Он дал несколько интервью моей телепрограмме. Его надо признать одним из самых крупных политиков своего времени, когда на Западе мы имели дело со стратегически мыслящими фигурами, а не их нынешними бледными репликами. Киссинджера обвиняли за Вьетнам, Камбоджу и Чили - и справедливо. Но главной задачей он считал предотвращение ядерного конфликта с СССР, а затем с Россией. В этом плане его не в чем упрекнуть.Общественный деятель Татьяна ПопПомер бывший госсекретарь США, мой сосед по "Миротворцу" Генри Киссинджер. Помер на 101 году жизни, так что безвременной кончину не назовешь – всем бы так. Сожалеть об этом вряд ли стоит – другом России он никогда не был. Напротив, хотя Генри в свое время и приложил руку к разрядке советско-американских отношений, именно его можно считать полноправным соучастником установления западного однополярного мира, в котором мы жили с конца Холодной войны. Того самого "миропорядка, основанного на правилах", который напрочь исключал права и интересы нашей страны. Так что, чем быстрее наследие Генри отправится вслед за ним, тем лучше всему миру. С другой стороны, все же надо признать, что таких, как Киссинджер уже не делают. Вспомните хотя бы его прошлогодние выступления в СМИ по украинскому кризису, как он просчитал и первым начал прозрачно намекать, что Россию продавить не получится и США с НАТО надо искать новый обходной путь. Даже в сто лет дед сохранял способность анализировать ситуацию и возможные риски для его, западной стороны, на которую он всю жизнь проработал. Несравнимо же со всякими Боррелями, Урсулами, Блинкенами, Шольцами и прочими политическими инфантилами, которые рулят сейчас на Западе. Собственно, так и уходит эпоха – меняются поколения элит, вслед за ним уходит в прошлое выстроенный ими миропорядок. Туда им обоим и дорога.Украинские эксперты высказались на эту тему в свойственной им манере. Напомним, что отношение Украины к Генри Киссинджеру было враждебным за его план мира. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призывал Украину пойти на уступки России, избежать эскалации на фронте, отказаться от некоторых территорий. По его мнению, Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. За эти призывы Киссинджера в 2022 году даже внесли на сайт "Миротворец" - доска "почета" врагов народа.Политолог Евгений МагдаКиссинджер умер. На хозяйстве в мировой геополитике остался Андрей Ермак.Политолог Янина СоколовскаяГенри Киссинджер умер. Автору и мощнейшему исполнителю челночной дипломатии было ровно 100. И умер он в тот год, когда челночная дипломатия абсолютно не сработала и разгорелся "украинский кейс", а попросту – война.Журналист Алексей БобровниковМолодой циник превращается в старого циник. Молодой романтик превращается в старого циника. А Киссинджер это просто Киссинджер. Он оставался собой, фантастическим образом продолжая работать до 100. В последний год своей жизни топ-функционер времен Брежнева наконец-то признал, что Украина доказала свое право быть частью НАТО. Доказала это в бою. Киссинджер это не зло и не добро: это зеркало столетия. Всего двадцатого столетия, когда нас (при жизни Киссинджера, рожденного в 1923 году) не существовало на карте. Слава создателю, этот век закончился. Чао, Генри. Это было тяжело, но увлекательно. От начала и до конца.Экономист Владимир ВахитовУмер Генри Киссинджер. 100 лет, из них в большой политике дольше, чем большинство из нас живут. Титан, демиург, творец, архитектор, глыба, бла-бла-бла. В его концепции realpolitik не было места мелким игрокам. Америка – Россия – Китай, и где-то там маленькая Европа на периферии, и только они имеют право голоса. И потому вся политика направлена на баланс между суперсилами. Поэтому можно увлекаться его карьерой, идеями, глобальным взглядом, однако следует помнить, что Украина во всех его возможных конструкциях всегда была объектом политики, и "ничего здесь не поделаешь, потому что так устроен мир".Журналист Александр ГолубовКиссинджер как автор "Дипломатии" и "Китая" - отличный. Первая книга – фактический итог его академической работы, вторая – насыщенный интересными деталями и объяснениями собственных взглядов итог его дипломатической работы, приведшей к сближению Штатов с Пекином. Собственно, это все из хорошего, что я могу сказать о наследии этого господина. Он замечательный, хотя еще далеко не экстремальный пример того, что попытка втиснуть сложную реальность в относительно простую схему, пусть даже назвав ее реализмом, с этой же реальностью иногда может серьезно конфликтовать. Да, это прикольный парадокс, чтобы обсуждать его на конференциях и на страницах Foreign Affairs. Но тот факт, что ценой в итоге могут быть тысячи, а то и миллионы жизней, которые таким образом легко становятся разменной монетой в интеллектуальных игрищах "реалистов", добавляет всем этим элитарным разглагольствованиям трупоедства.

https://ukraina.ru/20231130/1046606023.html

https://ukraina.ru/20231130/1051619515.html

https://ukraina.ru/20231028/1050568208.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, генри киссинджер, сша, соцсети, владимир путин, эксперты, алексей пушков, татьяна поп