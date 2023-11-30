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Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем

Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем - 30.11.2023 Украина.ру

Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем

В Новосибирске военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем, сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-30T15:16

2023-11-30T15:16

2023-11-30T15:31

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Военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили фронтовика Михаила Алексеевича Мезина, а также передали видеопоздравлении от российских связистов в зоне спецоперации.Старшая дочь ветерана Светлана Михайловна рассказала, что очень много людей пришли поздравить ветерана с юбилеем. Фронтовика поздравляют и посещают на все праздники."Самый главный подарок для него – то, что пришли наши военнослужащие и поздравили папу с этой великой датой. И в своё время всегда тесно сотрудничают, поздравляют его со всеми праздниками, посещают его во все праздники. Он всегда помнит о своих ребятах, о своих коллегах. Он так их и называет: мои коллеги, мои связисты", - рассказала дочь ветерана.Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году, ещё будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Два раза был тяжело ранен: в 1942 году под Сталинградом и в 1943 году на Донбассе.Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги", орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени.Михаил Алексеевич прошёл все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

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новости, россия, новосибирск, ветераны, ветераны вов, великая отечественная война, минобороны рф, спецоперация, сво