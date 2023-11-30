Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной - 30.11.2023 Украина.ру
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Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной
Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной - 30.11.2023 Украина.ру
Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября заявил журналистам, что России не нравится утвержденная программа сотрудничества НАТО с Украиной
2023-11-30T12:29
2023-11-30T12:29
дмитрий песков
новости
йенс столтенберг
нато
украина
россия
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"Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств.
https://ukraina.ru/20231112/1050962194.html
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452
60
дмитрий песков, новости, йенс столтенберг, нато, украина, россия
Дмитрий Песков, Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Россия

Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной

12:29 30.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября заявил журналистам, что России не нравится утвержденная программа сотрудничества НАТО с Украиной
"Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ.
Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств.
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