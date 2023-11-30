https://ukraina.ru/20231130/1051621450.html

Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной

Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной - 30.11.2023 Украина.ру

Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября заявил журналистам, что России не нравится утвержденная программа сотрудничества НАТО с Украиной

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

дмитрий песков

новости

йенс столтенберг

нато

украина

россия

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"Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств.

https://ukraina.ru/20231112/1050962194.html

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дмитрий песков, новости, йенс столтенберг, нато, украина, россия