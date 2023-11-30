Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ - 30.11.2023 Украина.ру
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Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ
Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ - 30.11.2023 Украина.ру
Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ
Варшавская прокуратура выдвинула обвинения в даче ложных показаний против бывшего президента Польши Леха Валенсы, сообщает 30 ноября rp.pl
2023-11-30T12:10
2023-11-30T12:10
польша
зарубежье
показания
сбу
новости
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"Он обвиняется в том, что в апреле 2016 года дал ложные показания в варшавском отделении Института национальной памяти. Тогда его допрашивали в качестве свидетеля", - говорится в материале.Допрос проводился в связи с выдвинутыми против него обвинениями в том, что в годы нахождения у власти коммунистического правительства он, якобы, сотрудничал со службой государственной безопасности в качестве информатора под псевдонимом "Болек".Документы, подтверждающие вероятность этого, нашли в тайном архиве умершего экс-главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака.На допросе Лех Валенса категорически отверг такую возможность и заявил, что более чем на 50 обнаруженных документах его подпись была подделана.Руководство Института нацпамяти провело свое расследование, передав судебным экспертам около 140 документов, собственноручно подписанных Валенсой в годы его президентства. Сравнив эти подписи с автографами на бумагах из архива генерала Кищака, эксперты сделали вывод, что подписи ставил один и тот же человек.После этого его обвинили в даче ложных показании. Однако бывший президент в очередной раз отверг выдвинутые против него обвинения. За ложные показания ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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польша, зарубежье, показания, сбу, новости
Польша, Зарубежье, показания, СБУ, Новости

Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ

12:10 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Варшавская прокуратура выдвинула обвинения в даче ложных показаний против бывшего президента Польши Леха Валенсы, сообщает 30 ноября rp.pl
"Он обвиняется в том, что в апреле 2016 года дал ложные показания в варшавском отделении Института национальной памяти. Тогда его допрашивали в качестве свидетеля", - говорится в материале.
Допрос проводился в связи с выдвинутыми против него обвинениями в том, что в годы нахождения у власти коммунистического правительства он, якобы, сотрудничал со службой государственной безопасности в качестве информатора под псевдонимом "Болек".
Документы, подтверждающие вероятность этого, нашли в тайном архиве умершего экс-главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака.
На допросе Лех Валенса категорически отверг такую возможность и заявил, что более чем на 50 обнаруженных документах его подпись была подделана.
Руководство Института нацпамяти провело свое расследование, передав судебным экспертам около 140 документов, собственноручно подписанных Валенсой в годы его президентства. Сравнив эти подписи с автографами на бумагах из архива генерала Кищака, эксперты сделали вывод, что подписи ставил один и тот же человек.
После этого его обвинили в даче ложных показании. Однако бывший президент в очередной раз отверг выдвинутые против него обвинения.
За ложные показания ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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