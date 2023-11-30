Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным - 30.11.2023 Украина.ру
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Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным - 30.11.2023 Украина.ру
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины. Соответствующую телеграмму опубликовали 30 ноября на сайте Кремля
2023-11-30T11:45
2023-11-30T11:45
генри киссинджер
новости
владимир путин
сша
зарубежье
россия
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"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", - отметил президент.Путин уточнил, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером. Он заверил, что сохранит светлую память о Киссинджере, и пожелал его родным душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
https://ukraina.ru/20231130/1051613468.html
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генри киссинджер, новости, владимир путин, сша, зарубежье, россия
Генри Киссинджер, Новости, Владимир Путин, США, Зарубежье, Россия

Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным

11:45 30.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины. Соответствующую телеграмму опубликовали 30 ноября на сайте Кремля
"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", - отметил президент.
Путин уточнил, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером.
Он заверил, что сохранит светлую память о Киссинджере, и пожелал его родным душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
08:46
"Таких больше не делают": Косачев о смерти КиссинджераЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат. Об этом 30 ноября заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
 
Генри КиссинджерНовостиВладимир ПутинСШАЗарубежьеРоссия
 
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