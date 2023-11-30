https://ukraina.ru/20231130/1051618969.html
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным - 30.11.2023 Украина.ру
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины. Соответствующую телеграмму опубликовали 30 ноября на сайте Кремля
2023-11-30T11:45
2023-11-30T11:45
2023-11-30T11:45
генри киссинджер
новости
владимир путин
сша
зарубежье
россия
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"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", - отметил президент.Путин уточнил, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером. Он заверил, что сохранит светлую память о Киссинджере, и пожелал его родным душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
https://ukraina.ru/20231130/1051613468.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
генри киссинджер, новости, владимир путин, сша, зарубежье, россия
Генри Киссинджер, Новости, Владимир Путин, США, Зарубежье, Россия
Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины. Соответствующую телеграмму опубликовали 30 ноября на сайте Кремля
"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", - отметил президент.
Путин уточнил, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером.
Он заверил, что сохранит светлую память о Киссинджере, и пожелал его родным душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.