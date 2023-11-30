https://ukraina.ru/20231130/1051618969.html

Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным

Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным - 30.11.2023 Украина.ру

Путин после смерти Киссинджера обратился к его родным

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его кончины. Соответствующую телеграмму опубликовали 30 ноября на сайте Кремля

2023-11-30T11:45

2023-11-30T11:45

2023-11-30T11:45

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"С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", - отметил президент.Путин уточнил, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером. Он заверил, что сохранит светлую память о Киссинджере, и пожелал его родным душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.

https://ukraina.ru/20231130/1051613468.html

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генри киссинджер, новости, владимир путин, сша, зарубежье, россия