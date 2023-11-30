Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, почему финские власти отказались от полного блокирования КПП на границе с Россией, объяснил, как теперь можно вернуть скифское золото в РФ и высказался о судьбе последнего законно избранного президента Украины Виктора Януковича.
01:11 – закрытие КПП на границе с Финляндией обернулось пшиком.
06:00 – Почему ограничен доступ украинских граждан в Россию?
10:35 – Нидерланды отдали скифское золото Украине: как теперь его вернуть в Крым?
13:07 – интервью Арахамии: действительно ли Борис Джонсон виноват в срыве переговоров России и Украины?
15:24 – Есть ли смысл России договариваться о чём-либо с киевским режимом, неоднократно показывавшим свою недоговороспособность?
17:00 – почему законно избранный президент Янукович не возглавил протест на Украине и не попытался восстановить свою власть?