Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией - 30.11.2023 Украина.ру
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Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией
Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией - 30.11.2023 Украина.ру
Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, почему финские власти... Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T11:14
2023-11-30T11:14
видео
анатолий вассерман
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Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, почему финские власти отказались от полного блокирования КПП на границе с Россией, объяснил, как теперь можно вернуть скифское золото в РФ и высказался о судьбе последнего законно избранного президента Украины Виктора Януковича. 01:11 – закрытие КПП на границе с Финляндией обернулось пшиком.06:00 – Почему ограничен доступ украинских граждан в Россию?10:35 – Нидерланды отдали скифское золото Украине: как теперь его вернуть в Крым?13:07 – интервью Арахамии: действительно ли Борис Джонсон виноват в срыве переговоров России и Украины?15:24 – Есть ли смысл России договариваться о чём-либо с киевским режимом, неоднократно показывавшим свою недоговороспособность?17:00 – почему законно избранный президент Янукович не возглавил протест на Украине и не попытался восстановить свою власть?
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видео, анатолий вассерман, кпп, видео
Видео, Анатолий Вассерман, КПП

Бунт из-за русской водки: Вассерман о провале Финляндии в закрытии КПП на границе с Россией

11:14 30.11.2023
 
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Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, почему финские власти отказались от полного блокирования КПП на границе с Россией, объяснил, как теперь можно вернуть скифское золото в РФ и высказался о судьбе последнего законно избранного президента Украины Виктора Януковича.
01:11 – закрытие КПП на границе с Финляндией обернулось пшиком.
06:00 – Почему ограничен доступ украинских граждан в Россию?
10:35 – Нидерланды отдали скифское золото Украине: как теперь его вернуть в Крым?
13:07 – интервью Арахамии: действительно ли Борис Джонсон виноват в срыве переговоров России и Украины?
15:24 – Есть ли смысл России договариваться о чём-либо с киевским режимом, неоднократно показывавшим свою недоговороспособность?
17:00 – почему законно избранный президент Янукович не возглавил протест на Украине и не попытался восстановить свою власть?
 
ВидеоАнатолий ВассерманКПП
 
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