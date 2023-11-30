https://ukraina.ru/20231130/1051618048.html

В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года

В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года - 30.11.2023 Украина.ру

В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года

Такого мнения придерживаются дипломаты НАТО, сообщает издание Euractiv

2023-11-30T11:57

2023-11-30T11:57

2023-11-30T11:57

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По мнению дипломатов НАТО, Украине не удастся изгнать армию России до конца следующего года. Это связано с отсутствием возможностей у партнеров Украины оперативно и в нужном объеме выполнить заказы на оружие. Особенно это касается ракет и боеприпасов.Майкл Хагер, соучредитель Международной организации по праву развития, призвал США прекратить пичкать Украину оружием и создать условия для начала переговоров. Он уверен, что "только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине".

https://ukraina.ru/20231129/1051578941.html

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