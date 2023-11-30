В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года - 30.11.2023 Украина.ру
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В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года
В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года - 30.11.2023 Украина.ру
В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года
Такого мнения придерживаются дипломаты НАТО, сообщает издание Euractiv
2023-11-30T11:57
2023-11-30T11:57
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По мнению дипломатов НАТО, Украине не удастся изгнать армию России до конца следующего года. Это связано с отсутствием возможностей у партнеров Украины оперативно и в нужном объеме выполнить заказы на оружие. Особенно это касается ракет и боеприпасов.Майкл Хагер, соучредитель Международной организации по праву развития, призвал США прекратить пичкать Украину оружием и создать условия для начала переговоров. Он уверен, что "только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине".
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Новости, Новости Украины, НАТО, ВС РФ

В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года

11:57 30.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Такого мнения придерживаются дипломаты НАТО, сообщает издание Euractiv
По мнению дипломатов НАТО, Украине не удастся изгнать армию России до конца следующего года. Это связано с отсутствием возможностей у партнеров Украины оперативно и в нужном объеме выполнить заказы на оружие. Особенно это касается ракет и боеприпасов.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина, вероятно, не сможет изгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года", – пишет издание.

Майкл Хагер, соучредитель Международной организации по праву развития, призвал США прекратить пичкать Украину оружием и создать условия для начала переговоров. Он уверен, что "только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине".
Вчера, 12:02
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целейВремя не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
 
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