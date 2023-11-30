Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик - 30.11.2023 Украина.ру
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Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик - 30.11.2023 Украина.ру
Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
Спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был лишён возможности получать разборчивые снимки Крыма и Севастополя. По словам политолога Юрия Баранчика, это первый случай полного подавления разведывательного спутника НАТО средствами РЭБ
2023-11-30T09:28
2023-11-30T09:28
новости
россия
крым
юрий баранчик
сво
нато
спутник
разведка
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"Впервые помехи наблюдались со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день в 18:36 они стали ещё более заметными, фактически загородив весь город. Корабли в гавани разглядеть в обычном виде невозможно", - написал Баранчик 30 ноября в своём телеграм-канале.Он привёл свидетельство компания Satim, специализирующейся на анализе радиолокационных изображений, из которого следует, что спутники SAR, работающие на других частотах, скорее всего не пострадали."Sentinel 1 - это радар C-диапазона, а другие - X-диапазона. Возможно, глушение было активным, когда пролетел спутник Sentinel 1, а не тогда, когда прошли остальные. Другая простая интерпретация заключается в том, что помехи нацелены на радары C-диапазона, а не X-диапазона", - отметил политолог.
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60
новости, россия, крым, юрий баранчик, сво, нато, спутник, разведка
Новости, Россия, Крым, Юрий Баранчик, СВО, НАТО, спутник, разведка

Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик

09:28 30.11.2023
 
© slovoidilo.uaспутник «Сич-2-30»
спутник «Сич-2-30»
© slovoidilo.ua
Читать в
Спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был лишён возможности получать разборчивые снимки Крыма и Севастополя. По словам политолога Юрия Баранчика, это первый случай полного подавления разведывательного спутника НАТО средствами РЭБ
"Впервые помехи наблюдались со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день в 18:36 они стали ещё более заметными, фактически загородив весь город. Корабли в гавани разглядеть в обычном виде невозможно", - написал Баранчик 30 ноября в своём телеграм-канале.
Он привёл свидетельство компания Satim, специализирующейся на анализе радиолокационных изображений, из которого следует, что спутники SAR, работающие на других частотах, скорее всего не пострадали.
"Sentinel 1 - это радар C-диапазона, а другие - X-диапазона. Возможно, глушение было активным, когда пролетел спутник Sentinel 1, а не тогда, когда прошли остальные. Другая простая интерпретация заключается в том, что помехи нацелены на радары C-диапазона, а не X-диапазона", - отметил политолог.
Вчера, 10:23
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