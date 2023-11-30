https://ukraina.ru/20231130/1051613675.html

Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик

Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик - 30.11.2023 Украина.ру

Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик

Спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был лишён возможности получать разборчивые снимки Крыма и Севастополя. По словам политолога Юрия Баранчика, это первый случай полного подавления разведывательного спутника НАТО средствами РЭБ

2023-11-30T09:28

2023-11-30T09:28

2023-11-30T09:28

новости

россия

крым

юрий баранчик

сво

нато

спутник

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/57/1033155725_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_124a7df38c7cda5eb5e38b5c8d15109b.jpg.webp

"Впервые помехи наблюдались со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день в 18:36 они стали ещё более заметными, фактически загородив весь город. Корабли в гавани разглядеть в обычном виде невозможно", - написал Баранчик 30 ноября в своём телеграм-канале.Он привёл свидетельство компания Satim, специализирующейся на анализе радиолокационных изображений, из которого следует, что спутники SAR, работающие на других частотах, скорее всего не пострадали."Sentinel 1 - это радар C-диапазона, а другие - X-диапазона. Возможно, глушение было активным, когда пролетел спутник Sentinel 1, а не тогда, когда прошли остальные. Другая простая интерпретация заключается в том, что помехи нацелены на радары C-диапазона, а не X-диапазона", - отметил политолог.

https://ukraina.ru/20231129/1051577354.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, юрий баранчик, сво, нато, спутник, разведка