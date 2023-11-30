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Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик - 30.11.2023 Украина.ру
Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
Спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был лишён возможности получать разборчивые снимки Крыма и Севастополя. По словам политолога Юрия Баранчика, это первый случай полного подавления разведывательного спутника НАТО средствами РЭБ
2023-11-30T09:28
2023-11-30T09:28
2023-11-30T09:28
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"Впервые помехи наблюдались со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день в 18:36 они стали ещё более заметными, фактически загородив весь город. Корабли в гавани разглядеть в обычном виде невозможно", - написал Баранчик 30 ноября в своём телеграм-канале.Он привёл свидетельство компания Satim, специализирующейся на анализе радиолокационных изображений, из которого следует, что спутники SAR, работающие на других частотах, скорее всего не пострадали."Sentinel 1 - это радар C-диапазона, а другие - X-диапазона. Возможно, глушение было активным, когда пролетел спутник Sentinel 1, а не тогда, когда прошли остальные. Другая простая интерпретация заключается в том, что помехи нацелены на радары C-диапазона, а не X-диапазона", - отметил политолог.
https://ukraina.ru/20231129/1051577354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, юрий баранчик, сво, нато, спутник, разведка
Новости, Россия, Крым, Юрий Баранчик, СВО, НАТО, спутник, разведка
Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
Спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был лишён возможности получать разборчивые снимки Крыма и Севастополя. По словам политолога Юрия Баранчика, это первый случай полного подавления разведывательного спутника НАТО средствами РЭБ
"Впервые помехи наблюдались со спутника Sentinel 1 SAR (радар с синтезированной апертурой) Европейского космического агентства. На снимках, сделанных в 6:49 утра по местному времени 23 ноября, были обнаружены помехи. На следующий день в 18:36 они стали ещё более заметными, фактически загородив весь город. Корабли в гавани разглядеть в обычном виде невозможно", - написал Баранчик 30 ноября в своём телеграм-канале.
Он привёл свидетельство компания Satim, специализирующейся на анализе радиолокационных изображений, из которого следует, что спутники SAR, работающие на других частотах, скорее всего не пострадали.
"Sentinel 1 - это радар C-диапазона, а другие - X-диапазона. Возможно, глушение было активным, когда пролетел спутник Sentinel 1, а не тогда, когда прошли остальные. Другая простая интерпретация заключается в том, что помехи нацелены на радары C-диапазона, а не X-диапазона", - отметил политолог.