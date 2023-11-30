https://ukraina.ru/20231130/1051608060.html
На Украине создали реестр педофилов
На Украине создали реестр педофилов - 30.11.2023 Украина.ру
На Украине создали реестр педофилов
В среду, 29 ноября, Офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Этот список должен предотвратить от контакта с преступниками, сказано в телеграм-канале ведомства
2023-11-30T01:00
2023-11-30T01:00
2023-11-30T01:00
новости
украина
госреестр
педофилы
преступления
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Как уточняется, реестр представляет собой автоматизированную электронную базу данных, которая позволяет собирать и хранить данные о преступниках. В список вошли и те, чья судимость была снята. Данные реестра будут доступны правоохранителям, директорам школ и детсадов, руководителям государственных администраций и главам органов местного самоуправления. Сегодня список состоит из более чем 600-т педофилов, однако сообщается, что его продолжат наполнять прокуроры. Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заявил, что для проведения мобилизации необходимо использовать реестр избирателей .
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, госреестр, педофилы, преступления
Новости, Украина, госреестр, педофилы, преступления
На Украине создали реестр педофилов
В среду, 29 ноября, Офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Этот список должен предотвратить от контакта с преступниками, сказано в телеграм-канале ведомства
Как уточняется
, реестр представляет собой автоматизированную электронную базу данных, которая позволяет собирать и хранить данные о преступниках. В список вошли и те, чья судимость была снята.
Данные реестра будут доступны правоохранителям, директорам школ и детсадов, руководителям государственных администраций и главам органов местного самоуправления.
Сегодня список состоит из более чем 600-т педофилов, однако сообщается, что его продолжат наполнять прокуроры.
Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заявил, что для проведения мобилизации необходимо использовать реестр избирателей .