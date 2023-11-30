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На Украине создали реестр педофилов

На Украине создали реестр педофилов - 30.11.2023 Украина.ру

На Украине создали реестр педофилов

В среду, 29 ноября, Офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Этот список должен предотвратить от контакта с преступниками, сказано в телеграм-канале ведомства

2023-11-30T01:00

2023-11-30T01:00

2023-11-30T01:00

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Как уточняется, реестр представляет собой автоматизированную электронную базу данных, которая позволяет собирать и хранить данные о преступниках. В список вошли и те, чья судимость была снята. Данные реестра будут доступны правоохранителям, директорам школ и детсадов, руководителям государственных администраций и главам органов местного самоуправления. Сегодня список состоит из более чем 600-т педофилов, однако сообщается, что его продолжат наполнять прокуроры. Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заявил, что для проведения мобилизации необходимо использовать реестр избирателей .

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новости, украина, госреестр, педофилы, преступления