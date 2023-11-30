https://ukraina.ru/20231130/1051606242.html

Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы

Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы - 30.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы

Армия РФ сейчас находится в гораздо в лучшем состоянии, чем ВСУ. Россия накопила оперативные запасы для проведения операций, а также стратегические резервы, которые позволят ей перейти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-30T04:50

2023-11-30T04:50

2023-11-30T04:50

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Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.Но даже если Запад снова наполнит эту армию вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, добавил он.При этом у армии РФ есть и оперативные запасы для проведения операций в Авдеевке, Купянске и Запорожье, а также стратегические резервы, которые позволят перейти в наступление по всему фронту с решительными целями, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051596339.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, вс рф, всу, резервы, вооружение, наступление, армия, украинская армия, сво, война