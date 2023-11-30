Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы - 30.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы
Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы - 30.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы
Армия РФ сейчас находится в гораздо в лучшем состоянии, чем ВСУ. Россия накопила оперативные запасы для проведения операций, а также стратегические резервы, которые позволят ей перейти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-30T04:50
2023-11-30T04:50
новости
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россия
вс рф
всу
резервы
вооружение
наступление
армия
украинская армия
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Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.Но даже если Запад снова наполнит эту армию вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, добавил он.При этом у армии РФ есть и оперативные запасы для проведения операций в Авдеевке, Купянске и Запорожье, а также стратегические резервы, которые позволят перейти в наступление по всему фронту с решительными целями, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051596339.html
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новости, украина, россия, вс рф, всу, резервы, вооружение, наступление, армия, украинская армия, сво, война
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, резервы, вооружение, наступление, Армия, украинская армия, СВО, война

Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы

04:50 30.11.2023
 
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Армия РФ сейчас находится в гораздо в лучшем состоянии, чем ВСУ. Россия накопила оперативные запасы для проведения операций, а также стратегические резервы, которые позволят ей перейти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.
Но даже если Запад снова наполнит эту армию вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, добавил он.
"Россия сейчас гораздо в лучшем состоянии [чем Украина]. У нас набор в армию в 2023 году идет на добровольной основе. Армия уже работает не по лекалам ограниченной операции (как это было в феврале 2022 года). Армия готова к длительной войне", - подчеркнул Анпилогов.
При этом у армии РФ есть и оперативные запасы для проведения операций в Авдеевке, Купянске и Запорожье, а также стратегические резервы, которые позволят перейти в наступление по всему фронту с решительными целями, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 18:15
Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на СумыСолдаты и офицеры на передовой отмечают, что у нас серьезно сократилось время между передачей информацией и принятием решений. Раньше для разрешения открыть огонь нам требовалось 15-20 минут, а сейчас 5.
 
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