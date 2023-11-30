Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы
Армия РФ сейчас находится в гораздо в лучшем состоянии, чем ВСУ. Россия накопила оперативные запасы для проведения операций, а также стратегические резервы, которые позволят ей перейти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.
Но даже если Запад снова наполнит эту армию вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, добавил он.
"Россия сейчас гораздо в лучшем состоянии [чем Украина]. У нас набор в армию в 2023 году идет на добровольной основе. Армия уже работает не по лекалам ограниченной операции (как это было в феврале 2022 года). Армия готова к длительной войне", - подчеркнул Анпилогов.
При этом у армии РФ есть и оперативные запасы для проведения операций в Авдеевке, Купянске и Запорожье, а также стратегические резервы, которые позволят перейти в наступление по всему фронту с решительными целями, резюмировал собеседник Украина.ру.
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