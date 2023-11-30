https://ukraina.ru/20231130/1051588469.html

Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны

Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны - 30.11.2023 Украина.ру

Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны

Наступление армии РФ до выборов после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгодным. При этом перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже возможен и целесообразен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-30T05:40

2023-11-30T05:40

2023-11-30T05:40

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авдеевка

наступление

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фронт

армия

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Сценарий успешного наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгоден, рассказал эксперт.Затишье на фронте и перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей, добавил он.Экономически Россия можем себе позволить перенести наступление на поствыборный период. Потому что более полутора лет СВО показали, что никакое санкционное давление не принесло никаких результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051583380.html

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новости, авдеевка, наступление, россия, украина, выборы, президентские выборы, санкции, фронт, армия, сво