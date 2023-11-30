Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны - 30.11.2023 Украина.ру
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Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны
Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны - 30.11.2023 Украина.ру
Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны
Наступление армии РФ до выборов после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгодным. При этом перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже возможен и целесообразен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T05:40
2023-11-30T05:40
новости
авдеевка
наступление
россия
украина
выборы
президентские выборы
санкции
фронт
армия
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Сценарий успешного наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгоден, рассказал эксперт.Затишье на фронте и перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей, добавил он.Экономически Россия можем себе позволить перенести наступление на поствыборный период. Потому что более полутора лет СВО показали, что никакое санкционное давление не принесло никаких результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051583380.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, наступление, россия, украина, выборы, президентские выборы, санкции, фронт, армия, сво
Новости, Авдеевка, наступление, Россия, Украина, выборы, президентские выборы, санкции, фронт, Армия, СВО

Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны

05:40 30.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Наступление армии РФ до выборов после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгодным. При этом перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже возможен и целесообразен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Сценарий успешного наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгоден, рассказал эксперт.
Затишье на фронте и перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей, добавил он.
"Вопрос в том, насколько оно целесообразно в преддверии политического сезона внутри самой России весной 2024 года. Но сама тема выборов на Украине (будут они или не будут) важна для нас с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота", - подчеркнул Скориков.
Экономически Россия можем себе позволить перенести наступление на поствыборный период. Потому что более полутора лет СВО показали, что никакое санкционное давление не принесло никаких результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 12:58
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - КиселёвВоенный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника
 
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