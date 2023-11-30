Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны
Наступление армии РФ до выборов после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгодным. При этом перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже возможен и целесообразен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Сценарий успешного наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации после освобождения Авдеевка и других населенных пунктов, может быть политически выгоден, рассказал эксперт.
Затишье на фронте и перенос наступления ВС РФ на период после выборов тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей, добавил он.
"Вопрос в том, насколько оно целесообразно в преддверии политического сезона внутри самой России весной 2024 года. Но сама тема выборов на Украине (будут они или не будут) важна для нас с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота", - подчеркнул Скориков.
Экономически Россия можем себе позволить перенести наступление на поствыборный период. Потому что более полутора лет СВО показали, что никакое санкционное давление не принесло никаких результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.
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