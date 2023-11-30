Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке - 30.11.2023 Украина.ру
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Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке
Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке - 30.11.2023 Украина.ру
Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке
Около 80% ударов Украина наносит с помощью кассетных боеприпасов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются для России доминирующими, в отличие от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-30T04:20
2023-11-30T04:20
новости
россия
украина
сво
кассетные боеприпасы
снаряды
вооружение
авдеевка
днр
блиндажи
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Украинская армия давно стала применять кассетные боеприпасы. Но есть Международная конвенция о их запрещении, Россия ее не подписывала, но тем не менее старается придерживаться, рассказал эксперт.Сейчас около 80% ударов Украина наносит с помощью кассетных боеприпасов. Поэтому было принято решение, что, если Киев не откажется от массированного применения кассетных снарядов, то Россия будет вынуждена применять это вооружение, добавил он.Если противник имеет не очень мощные блиндажи, есть смысл применять кассетники, имеющие возможность уничтожать танки и БМП. Если после разведки боем тут же наносится удар кассетными боеприпасами по противнику, который не успел укрыться, то это оправдано, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051477639.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, кассетные боеприпасы, снаряды, вооружение, авдеевка, днр, блиндажи, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, кассетные боеприпасы, снаряды, вооружение, Авдеевка, ДНР, блиндажи, ВСУ, ВС РФ

Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке

04:20 30.11.2023
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Около 80% ударов Украина наносит с помощью кассетных боеприпасов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются для России доминирующими, в отличие от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украинская армия давно стала применять кассетные боеприпасы. Но есть Международная конвенция о их запрещении, Россия ее не подписывала, но тем не менее старается придерживаться, рассказал эксперт.
Сейчас около 80% ударов Украина наносит с помощью кассетных боеприпасов. Поэтому было принято решение, что, если Киев не откажется от массированного применения кассетных снарядов, то Россия будет вынуждена применять это вооружение, добавил он.
"Но если мы говорим об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано. Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные кассетные снаряды, предназначенные для ударов по личному составу", - подчеркнул Кнутов.
Если противник имеет не очень мощные блиндажи, есть смысл применять кассетники, имеющие возможность уничтожать танки и БМП. Если после разведки боем тут же наносится удар кассетными боеприпасами по противнику, который не успел укрыться, то это оправдано, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 14:17
Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на СмоленскВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск"
 
НовостиРоссияУкраинаСВОкассетные боеприпасыснарядывооружениеАвдеевкаДНРблиндажиВСУВС РФ
 
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