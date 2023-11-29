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Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"

Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом" - 29.11.2023 Украина.ру

Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"

Бывшую Донецкую область советник главы ОП Украины признает условно – "так называемая". Видео интервью публикует Телеграм-канал "Смотри"

2023-11-29T17:07

2023-11-29T17:07

2023-11-29T17:07

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Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк усмотрел политическую задачу в боях у Авдеевки в Донецкой Народной Республике – взять её и заявить о "защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа".В июне 2022 года Подоляк назвал жителей Донбасса отребьем. Слова его публиковал сетевой ресурс "Актуальные комментарии": "Мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины", — сказал он. Донецк и Луганск в том же интервью Подоляк охарактеризовал как "максимально грязные, ничтожные субъекты".

https://ukraina.ru/20230913/1049383767.html

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новости, новости украины, михаил подоляк, донбасс, авдеевка, лнр, днр