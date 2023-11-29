Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
Бывшую Донецкую область советник главы ОП Украины признает условно – "так называемая". Видео интервью публикует Телеграм-канал "Смотри"
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк усмотрел политическую задачу в боях у Авдеевки в Донецкой Народной Республике – взять её и заявить о "защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа".
"Есть политическая задача в атаках [российских войск] на Авдеевку – это все-таки выйти на рубежи административной, так называемой, Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа выполнены", – заявил советник Зеленского.
В июне 2022 года Подоляк назвал жителей Донбасса отребьем. Слова его публиковал сетевой ресурс "Актуальные комментарии": "Мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины", — сказал он. Донецк и Луганск в том же интервью Подоляк охарактеризовал как "максимально грязные, ничтожные субъекты".
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