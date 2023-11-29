Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом" - 29.11.2023 Украина.ру
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Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом" - 29.11.2023 Украина.ру
Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
Бывшую Донецкую область советник главы ОП Украины признает условно – "так называемая". Видео интервью публикует Телеграм-канал "Смотри"
2023-11-29T17:07
2023-11-29T17:07
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Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк усмотрел политическую задачу в боях у Авдеевки в Донецкой Народной Республике – взять её и заявить о "защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа".В июне 2022 года Подоляк назвал жителей Донбасса отребьем. Слова его публиковал сетевой ресурс "Актуальные комментарии": "Мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины", — сказал он. Донецк и Луганск в том же интервью Подоляк охарактеризовал как "максимально грязные, ничтожные субъекты".
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новости, новости украины, михаил подоляк, донбасс, авдеевка, лнр, днр
Новости, Новости Украины, Михаил Подоляк, Донбасс, Авдеевка, ЛНР, ДНР

Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"

17:07 29.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
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Бывшую Донецкую область советник главы ОП Украины признает условно – "так называемая". Видео интервью публикует Телеграм-канал "Смотри"
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк усмотрел политическую задачу в боях у Авдеевки в Донецкой Народной Республике – взять её и заявить о "защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа".

"Есть политическая задача в атаках [российских войск] на Авдеевку – это все-таки выйти на рубежи административной, так называемой, Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите так называемого мифического, несуществующего донбасского народа выполнены", – заявил советник Зеленского.

В июне 2022 года Подоляк назвал жителей Донбасса отребьем. Слова его публиковал сетевой ресурс "Актуальные комментарии": "Мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины", — сказал он. Донецк и Луганск в том же интервью Подоляк охарактеризовал как "максимально грязные, ничтожные субъекты".
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 14:19
Риторика Подоляка: куда поворачивает режим Зеленского "Говорящая голова" руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк — человек осторожный. Все знающие его люди уверяют, что он никогда не забывал прикрыть себе заднюю часть организма. В последнее время он, однако, говорит так, как будто стал бессмертным
 
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